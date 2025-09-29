NTN24
Los Simpson

Los Simpson vuelven a los cines: la nueva película de la familia amarilla ya tiene fecha de estreno y póster oficial

septiembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: @TheSimpsons (X.com)
Foto: @TheSimpsons (X.com)
Cabe recordar que la primera entrega se estrenó el 27 de Julio de 2007 y se convirtió, tanto en un éxito, como en una de las producciones más queridas de la historia de Los Simpson.

20th Century Studios sorprendió con uno de los anuncios más inesperados pero al mismo tiempo más solicitados por los fanáticos de las series animadas.

Se trata de la nueva película de los Simpson, la familia amarilla más irreverente de los dibujos animados que recientemente lanzó su temporada 37 que irá hasta mayo de 2026.

o

Aunque el estudio no entregó mayores detalles, sí confirmó que ya hay fecha de estreno y será justo 20 años tras su primer film, el 23 de julio de 2027.

El póster, además, es un claro guiño a la primera entrega, pues vuelve a poner el brazo de uno de sus personajes más icónicos, Homero, tomando una rosquilla.

No obstante, en esta ocasión se agregó un detalle que no pasó desapercibido: los chips de dónut fueron reemplazados por números “2”, en referencia a la nueva entrega.

o

Además, al afiche lo acompaña la frase: “Homero está de vuela por segundos”.

Se llamó "Los Simpson, La Película" y logró un recaudo de más de 525 millones de dólares y alcanzó un 90% de críticas positivas en la web de recopilación de críticas profesionales Rotten Tomatoes.

Se llamó “Los Simpson, La Película” y logró un recaudo de más de 525 millones de dólares y alcanzó un 90% de críticas positivas en la web de recopilación de críticas profesionales Rotten Tomatoes.

La película, además, fue nominada a mejor película de animación de 2007 en los Globos de Oro, los BAFTA y los Annie, en los que además se llevó otras tres nominaciones.

