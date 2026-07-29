Jared Leto enfrenta acusaciones: cuatro mujeres denuncian al reconocido actor por presuntos abusos

Cuatro mujeres acusaron al actor y músico de Estados Unidos, Jared Leto, de presuntos delitos sexuales que, según sus testimonios, ocurrieron cuando ellas eran adolescentes. Las denuncias hacen parte de una investigación publicada por la BBC, la cual también contiene los relatos de otras seis mujeres sobre conductas que piensan son inapropiadas por parte del artista.

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Según la investigación, una de las mujeres aseguró que fue agredida sexualmente cuando tenía 17 años en un motel de Las Vegas. Otra, por su parte, aseguró que el actor la amenazó con agredirla de forma sexual cuando tenía 19 años, después de quedar a solas con él en una habitación.

Otra mujer aseguró que tuvo relaciones sexuales con Leto cuando tenía 17 años en California, lugar donde la edad mínima de consentimiento es de 18 años. Según su testimonio, el actor restó importancia a ese aspecto en el transcurso de una conversación.

Una cuarta denunciante afirmó que empezó a recibir llamadas telefónicas con contenido sexual explícito cuando tenía 16 años y que, en una de estas, Leto le insinuó tener relaciones sexuales.

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De igual forma, aseguró que luego le enviaron un acuerdo de confidencialidad para evitar que hablara de forma pública acerca de su relación con el actor, documento el cual decidió no firmar.

La investigación también tiene consigo los testimonios de más mujeres que afirmaron recibir llamadas de contenido sexual cuando eran jóvenes, así como otro relato de una mujer que aseguró que, con 14 años, la levaron tras bastidores durante un festival de música luego de que el actor hiciera un comentario de carácter sexual acerca de su cuerpo.

La BBC indicó que corroboró parte de los testimonios por medio de conversaciones con familiares, amigos y personas cercanas a las denunciantes. Esto además de revisar mensajes, fotografías y otros documentos que tenían relación con algunos de los hechos narrados.

Dos exintegrantes del equipo de trabajo de Thirty Seconds to Mars declararon que existía incomodidad dentro del personal por la forma en que Leto se le acercaba y hablaba con adolescentes en las giras y conciertos, incluyendo invitaciones a camerinos y otros espacios privados.

Según la BBC, el actor no respondió a las reiteradas solicitudes para comentar las nuevas acusaciones. En 2025, cuando otras mujeres hicieron señalamientos similares en un reportaje que fue publicado por el medio de Estados Unidos Air Mail, Leto negó las acusaciones en su contra.