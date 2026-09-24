Shakira habría sido fotografiada cenando con un misterioso acompañante en Madrid

La cantante colombiana Shakira continúa con su extensa agenda en Madrid como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, con la que tiene programados 12 conciertos en la capital española.

En medio de su estadía en Madrid, la cantante también ha despertado interés fuera de los escenarios.

De acuerdo con información difundida en el programa de Telecinco ‘El verano se mueve’, presentado por Ion Aramendi y Kike Quintana, Shakira habría sido fotografiada mientras llegaba a un restaurante de la capital acompañada por un hombre cuya identidad no fue revelada.

Las imágenes fueron presentadas en el programa por Sergio Garrido, colaborador del espacio y fotógrafo, quien contó algunos detalles sobre el encuentro. En una de las fotografías se observa a Shakira completamente vestida de negro mientras baja de un vehículo y se dirige hacia el establecimiento.

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Otra de las imágenes muestra a un hombre con camisa blanca en el mismo lugar, aunque su rostro aparece pixelado. Según el relato de Garrido, lo que inicialmente podía parecer una cena discreta habría tenido un tono más cercano.

“Estuvieron casi toda la cena juntos y muy acaramelados, hablando continuamente”, aseguró el fotógrafo durante el programa.

Garrido también afirmó que el encuentro habría transcurrido con cierta reserva hasta que la cantante habría advertido la presencia de un fotógrafo en las inmediaciones. Según su versión, Shakira habría intentado cambiar de ubicación dentro del restaurante.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la identidad del hombre que acompañaba a Shakira ni la naturaleza de su encuentro.