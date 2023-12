Así reaccionó Billie Eilish tras ser tendencia luego de revelar su orientación sexual durante una entrevista

La cantante estadounidense Billie Eilish se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de que saliera a la luz una entrevista en la que sorprendió a todos hablando sobre su orientación sexual y su afinidad con la comunidad LGBTIQ+.

La intérprete de ‘What I Was Made For’ conversó con el medio Variety como parte de la portada de Power of Women, en donde salió del clóset y afirmó que su atracción hacia las mujeres era bastante evidente.

La ganadora de 7 premios Grammy reveló que en realidad no tenía una intensión de ‘salir del clóset’ en un artículo que hizo hace unas semanas con el mismo medio en el que señaló que durante mucho tiempo no se sintió una “chica de chicas”.

“Nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Las amo mucho. Las amo como personas. Me siento atraída por ellas como gente. Me siento atraída por ellas de verdad”, relató en ese entonces la cantante.

Ahora, Billie confesó que una vez se dio cuenta de lo que había dicho, pensó que ese fue el momento en el que salió del clóset sin quererlo.

Sin embargo, comentó que no tuvo la intención hacerlo pues para ella eso es innecesario y algo de lo que realmente trata de no hablar.

“No, no lo hice, pero pensé: '¿No era obvio?' No me di cuenta de que la gente no lo sabía. Realmente no creo en eso. Me pregunto: '¿Por qué no podemos simplemente existir'? He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello. Ups”, expresó.

Eilish también explicó que cuando vio su entrevista “pensé: 'Oh, supongo que salí del armario hoy'. Está bien. Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, pero es genial que lo sepan. Estoy a favor de las chicas”.

Pese a ello, la intérprete de ‘Bad Guy’ señaló que su perspectiva por lo que otras mujeres pueden sentir por ella sigue igual tras la publicación del artículo y que “Todavía les tengo miedo, ¡pero creo que son bonitas!”.

Las palabras de Billie Eilish confirmado que es bisexual han generado todo tipo de reacciones, al punto en el que ha perdido más de 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram tras hablar de manera abierta sobre su orientación sexual durante la alfombra roja del evento de Hitmakers de Variety.

Evento en el que la artista recibió el premio a la Canción cinematográfica del año por su tema musical ‘What I Was Made For’, una pieza que compuso junto con su hermano Finneas y la cual hace parte de la banda sonora de la cinta de ‘Barbie’.