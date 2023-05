Aumentan los rumores de supuesto interés de Tom Cruise en Shakira: foto de un beso valdría un millón de dólares

La prensa de la farándula no da tregua sobre el seguimiento al tipo de relación que mantiene la cantante colombiana Shakira con el actor estadounidense Tom Cruise que apunta a no ir más allá de una amistad.

No obstante, una fuente le indicó en una entrevista en exclusiva al medio especializado en farándula Page Six que Tom Cruise está “extremadamente interesado en Shakira”.

VEA TAMBIÉN Los efectos del inesperado encuentro de Shakira con Tom Cruise en el Gran Premio de la Fórmula 1 en Miami o

“Hay química”, agregó el informante. “Shakira necesita una almohada suave sobre la que caer, y ese podría ser Tom”, señaló la fuente, quien dijo que Cruise tiene la ventaja de ser “un tipo atractivo y talentoso”.

Six Page también planteó que Cruise estaba “tan cautivado por la diva” que supuestamente le envió flores.

El domingo, la estrella de “Top Gun: Maverick” y la cantante colombiana pasaron un tiempo juntos en la parrilla de salida de la carrera del Gran Premio De Miami y fueron vistos conversando.

En medio del impacto que ha tenido el encuentro entre Cruise y Shakira el reportero Jordi Martín, conocido por seguir cada paso de la cantante colombiana, afirmó que ha sido tal la magnitud de la escena de ambos juntos que una foto de las dos estrellas besándose, si es que esa situación se diera, costaría un millón de dólares.

El reportero español, sin embargo, en su pronunciamiento en su canal oficial de YouTube no auguró suerte a los cazafortunas pues insiste en que entre el actor y la cantante solo hay una amistad.

La colombiana no solo fue captada con Cruise en el Gran Premio pues también se encontró con el rapero Will I Am, integrante de Black Eyed Peas, con quien grabaron el éxito ‘Girl Like Me’.

Otros de los famosos que estuvieron en Miami para ver la carrera fueron las extenistas Serena y Venus Williams, el exboxeador Mike Tyson, el extenista Roger Federer, el productor musical Timbaland, el actor Vin Diesel y la cantante Becky G.

VEA TAMBIÉN ¿Shakira lanzará una nueva canción?: anuncio de la cantante emociona a sus seguidores o

La imagen de Shakira rodeada de estrellas parece mostrar que se ha adaptado rápidamente a su nuevo hogar luego de dejar atrás la ciudad de Barcelona, en España, en donde vivió durante los años que fue la pareja del exfutbolista Gerard Piqué.