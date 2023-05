Cantante colombiana Goyo responde a polémica por usar un gato durante su show

En las últimas horas, la cantante colombiana Goyo, exvocalista de ChocQuibTown, fue objeto de múltiples críticas por subir a un gato al escenario durante su show en vivo en los Premios Nuestra Tierra.

VEA TAMBIÉN La reacción de Shakira ante el éxito de 'Acróstico', la canción dedicada a sus hijos o

Muchos usuarios en redes sociales criticaron el uso del animal en el espectáculo, debido a las afectaciones que pudo haber sufrido el felino por el ruido y las luces de la tarima.

Pues ante la avalancha de críticas que surgieron en redes sociales, la artista respondió a través de un comunicado en el que destaca que el animal siempre recibió un buen trato, aunque reconoce que no debió ser usado en el espectáculo.

“Quiero contarles que Mati está bien, no estuvo expuesto a situaciones a las que no haya estado acostumbrado. Por eso fue elegido y no otro gato. Entiendo el afán por defender a un animalito, entiendo todos los argumentos del lado que vengan, pero Mati no reflejó con su comportamiento incomodidad”, dijo la cantante.

Goyo aseguró que el gato compartió con el equipo durante los ensayos del show y que fue el consentido durante el tiempo que estuvo con el grupo, mostrando siempre una tranquilidad y naturalidad sorprendentes.

“Por supuesto tuvimos el consentimiento de su dueña, por eso la presencia de ella en el escenario. Incluso, es ella quien aparece cargándolo mientras ingresa y sale de la escena”, explicó.

No obstante, Goyo reconoció que fue equivocada la presencia de la mascota en el escenario. “Pero saben qué, tienen toda la razón, no era necesario hacerlo parte del show”, dijo.

Pero la cantante chocoana también se refirió en el comunicado a ataques racistas y amenazantes que recibió a través de las redes sociales.

VEA TAMBIÉN En fotos: Dua Lipa sorprendió en Cannes con su nuevo novio e imponente look o

“A aquellos que me insultan y ofenden, nada les da derecho de acosarme o amenazarme, a decirme que me ponga grilletes y cadenas, revictimizándome. Lo reafirmo: la ignorancia es inmensa acerca del tema racial”, escribió.

Goyo contó en el comunicado que leyó varios mensajes en los que la mandaban a encadenar a su hija, “comparando este episodio con la esclavitud”.

“Nada, reitero, les da el derecho a juzgar a mi comunidad, ni aprovechar para ser racistas libremente porque interactué con un animal mientras cantaba, algo que es normal en mi espacio íntimo”, agregó.

“A quienes entendieron mi posición y no juzgaron el acto desde mi intención, les agradezco. Aunque es difícil no juzgar, se tomaron el tiempo con cariño de preguntar y no se dejaron llevar por la percepción errónea de la situación”, finalizó.