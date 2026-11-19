El reconocido dúo musical venezolano Chino y Nacho anunció el jueves que regresará a los escenarios de Venezuela tras una década mediante una presentación programada para el próximo 14 de febrero en la ciudad de Valencia, concierto que marcará el inicio de su gira internacional Radio Venezuela World Tour 2027 en celebración de sus 20 años de carrera artística desde su debut en 2007.

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De acuerdo con el comunicado oficial difundido por los intérpretes de éxitos como Andas en mi cabeza y Me voy enamorando, el espectáculo en la capital carabobeña escenario donde se gestó su historia musical buscará exaltar el retorno a sus orígenes y brindarles la ocasión de “reencontrarse con sus raíces, celebrar y volver a compartir su música con el público venezolano”, con el propósito de rendir homenaje a “dos décadas de música, recuerdos y canciones que han acompañado a diversas generaciones”.

Este anuncio llega tras la publicación en abril de este año de Radio Venezuela y el posterior lanzamiento en octubre del volumen Radio Venezuela: fresco, proyecto con el cual el dúo impulsó a una “nueva generación de artistas, quienes construyen su propio camino, explora sonidos actuales y proyectan la identidad musical” del país hacia nuevas audiencias.

El dúo, que no editaba un álbum de estudio conjunto desde Chino & Nacho is Back en 2021, se integra así a una programación de espectáculos internacionales previstos para 2027 en suelo venezolano, la cual incluye las presentaciones anunciadas de Shakira en enero y de Marc Anthony en febrero en Caracas, dentro de un escenario de transformación económica y transición política.

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El retorno de Chino y Nacho a Venezuela constituye un hito relevante tanto para los artistas como para sus seguidores, quienes aguardaron diez años para volver a escuchar su repertorio en directo dentro del territorio venezolano.