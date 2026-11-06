Luto en el cine mundial: murió el director Sebastián Lelio, ganador del Óscar por “Una mujer fantástica”

El cineasta chileno Sebastián Lelio, ganador del Óscar a mejor película extranjera por Una mujer fantástica, murió este viernes en Santiago a los 52 años. Su familia atribuyó el fallecimiento a “motivos de salud” y no ofreció más detalles.

“Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta Sebastián Lelio. Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros”, escribió su pareja, Amalia Kassai, en un comunicado publicado en Instagram.

“Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia. Como familia pedimos respeto a la intimidad y consideración en estos difíciles momentos”, añadió.

La Discalía dijo a periodistas que investiga en qué condiciones murió el director.

Un referente del cine latinoamericano

Nacido en Argentina en 1974 y radicado en Chile desde los dos años, Lelio era considerado uno de los directores latinoamericanos más influyentes de su generación. Sus películas retratan personajes que buscan afirmar su identidad más allá de las normas sociales y exploran en profundidad la condición humana.

Su proyección internacional llegó con Gloria, por la que su protagonista, Paulina García, recibió el Oso de Plata a la mejor actriz en la Berlinale de 2013. Su consagración definitiva fue Una mujer fantástica, que en 2018 se convirtió en el primer largometraje chileno en ganar el Óscar a mejor película extranjera.

Protagonizada por Daniela Vega, la cinta cuenta la historia de una mujer transgénero que enfrenta la discriminación tras la muerte de su pareja. Además del premio de la Academia, obtuvo el Oso de Plata al mejor guion en la Berlinale de 2017, el Goya a la mejor película iberoamericana y cinco premios Platino.

Después de ese reconocimiento, el director trabajó con figuras internacionales. En Disobedience (2017) dirigió a Rachel Weisz y Rachel McAdams; en Gloria Bell (2018), a Julianne Moore, y en El prodigio (2022), a Florence Pugh. Su último filme estrenado fue La Ola (2025), un musical inspirado en las movilizaciones feministas en Chile.

Al morir, Lelio trabajaba en Poeta Chileno, adaptación del libro del novelista Alejandro Zambra.

El ministerio de Cultura de Chile aseguró en redes sociales que Lelio “llevó el cine chileno a escenarios internacionales y marcó un hito en la historia de nuestra cinematografía”. Agregó que su “mirada sensible y su obra permanecerán como parte del legado cultural de nuestro país”.

Fábula, la productora de Una mujer fantástica, lo describió como “ante todo, un contador de historias” y destacó que puso “en el centro a mujeres que el cine muchas veces había dejado al margen”.

El actor Francisco Reyes, parte del reparto de la película, lamentó “con enorme pena” la muerte de este “sensible y talentoso artista, amado director y juguetón ser humano”.