"Una batalla más que ganamos; viva Venezuela": Benjamín Rausseo reaparece tras ser hospitalizado por evento cardiovascular

Recientemente, el comediante y político venezolano Benjamín Rausseo, conocido como 'Er Conde del Guácharo', fue hospitalizado luego de presentar un repentino evento cardiovascular.

El episodio ocurrió el miércoles 23 de septiembre, en la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui, mientras Rausseo supervisaba los trabajos de ampliación del conjunto residencial Atlantis, proyecto inmobiliario de su propiedad.

Según reportes, el malestar se presentó de manera repentina frente a trabajadores que se encontraban en el lugar, quienes activaron los protocolos de auxilio para atenderlo.

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Posteriormente, Rausseo fue trasladado a una clínica donde permaneció bajo observación médica.

Cinco días después de lo ocurrido, Rausseo reapareció y habló de su estado de salud. "Hoy estoy de nuevo, ya mi cardiólogo me dijo que estoy bien", expresó a través de un video difundido en redes sociales.

"Una batalla más que ganamos. Viva Venezuela. ¡Gracias!”, añadió.

Rausseo es un humorista, empresario, abogado y político, reconocido a nivel nacional e internacional por interpretar a "Er Conde del Guácharo", un icónico personaje de stand-up comedy con acento del oriente del país que utiliza el humor irreverente y cotidiano para retratar la realidad de los venezolanos.

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En materia política, ha sido duramente criticado por sus posturas independientes, sus declaraciones electorales y su decisión de apartarse de los bloques tradicionales de la oposición.