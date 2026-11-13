Avril Lavigne anunció que se convirtió en madre por primera vez a los 42 años: así presentó a su hija

Avril Lavigne sorprendió a sus seguidores este viernes 13 de noviembre al anunciar que se convirtió en madre por primera vez a los 42 años. La cantante canadiense compartió una noticia que tomó por sorpresa a sus fanáticos, pues hasta el momento no había hecho pública una maternidad en camino ni había revelado detalles sobre su vida sentimental más reciente.

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La intérprete de 'Complicated' publicó tres fotografías en su cuenta de Instagram para presentar a su hija y acompañó las imágenes con un mensaje que rápidamente llamó la atención: “Our Mini F*king Princess has arrived” (“Nuestra pequeña princesa ya llegó”).

En una de las fotografías aparecen las manos de la artista, de su acompañante y de la recién nacida, mientras que en otra se observa a Avril sosteniendo a su hija, quien lleva un conjunto con estampado animal y una diadema a juego. La tercera imagen muestra tres pares de tenis Vans a cuadros sobre una patineta, dos de tamaño adulto y uno infantil, en una referencia a la familia que acaba de conformar.

Sin embargo, la cantante decidió mantener algunos detalles en privado, pues no reveló el nombre de la pequeña ni la identidad del hombre que aparece junto a ella. Por ahora, tampoco se conocen públicamente las circunstancias de su relación ni la fecha exacta del nacimiento.

La noticia representa un nuevo capítulo en la vida de una de las figuras más reconocidas del pop punk de los años 2000. Lavigne alcanzó la fama internacional en 2002 con el lanzamiento de su primer álbum de estudio, 'Let Go', producción que incluyó canciones como 'Complicated', 'I'm with You' y 'Sk8er Boi', temas que marcaron su carrera y la posicionaron en la industria musical.

La vida sentimental de Avril Lavigne también ha sido motivo de interés a lo largo de su carrera. Uno de sus romances más conocidos fue con Deryck Whibley, vocalista de la banda Sum 41, con quien inició una relación cuando era muy joven. La pareja se comprometió en 2005 y contrajo matrimonio en julio de 2006. Sin embargo, en 2009 anunció su separación y el divorcio quedó formalizado en 2010.

Posteriormente, la artista comenzó una relación con Chad Kroeger, vocalista de Nickelback, a quien conoció mientras trabajaban en la producción de su quinto álbum de estudio. El vínculo sentimental avanzó rápidamente y ambos anunciaron su compromiso en agosto de 2012. Se casaron en julio de 2013, en el sur de Francia, pero en septiembre de 2015 comunicaron que habían decidido separarse.

Años después, Lavigne volvió a tener una relación pública con el músico Mod Sun. Ambos comenzaron a salir en 2021 y se comprometieron en marzo de 2022 durante un viaje a París. No obstante, en febrero de 2023 se conoció que habían terminado su relación antes de llegar al altar. Poco después, la cantante fue relacionada sentimentalmente con el rapero Tyga, con quien tuvo una relación que terminó definitivamente en octubre de ese mismo año.

Desde entonces, la intérprete ha mantenido su vida sentimental con mayor discreción, por lo que la aparición de un hombre en las fotografías con su hija despertó preguntas entre sus seguidores. Hasta ahora, no ha ofrecido información que permita establecer públicamente quién es su actual pareja.

Ahora, la cantante, que ha construido una carrera de más de 20 años con éxitos como 'Complicated', 'Girlfriend' y 'Sk8er Boi', inicia una nueva etapa de su vida mientras mantiene bajo reserva varios detalles de su familia.