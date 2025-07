De cuento de hadas a espectáculo en redes: Los quince de la hija de Patricia Schwarzgruber y Jonathan Montenegro sigue dando de qué hablar

La celebración de los 15 años de Sophia, hija de los actores venezolanos Patricia Schwarzgruber y Jonathan Montenegro, pasó de ser un cuento de hadas y un sueño de princesa, a convertirse en una batalla campal en las redes sociales donde internautas, artistas amigos de la expareja y la opinión pública tomaron bandos entre apoyar o no que el actor no haya sido invitado a la fiesta.

La celebración que se llevó a cabo el pasado sábado 19 de julio, fue documentada en las redes sociales, rodeada de glamour, famosos y una decoración que recreaba un bosque encantado. Sin embargo, la ausencia del padre desató una ola de críticas.

Antes del evento, Jonathan quien es tildado por su expareja como "papá de Instagram" hizo una serie de publicaciones en las que lamentó no poder bailar el tradicional vals con su hija.

Aseguró que ha "intentado estar" presente, pero en silencio para "evitar polémicas innecesarias".

"El amor actúa en privado, porque no busca aplausos, busca resultados. Pero hay puertas que no se abren desde afuera. Y por más que uno insista, si no hay eco del otro lado, no hay reencuentro posible", dijo el actor.

Mientras tanto, miles comenzaron a criticar a Schwarzgruber al asumir que "impedía el acercamiento entre padre e hija".

La también actriz Daniela Alvarado, madrina de la joven, salió al paso en la polémica y en una extensa publicación dejó entrever que Sophia no ha sido privada de convivir con Montenegro.

"Sophia sabe todo, y cuando digo todo, es todo en la máxima expresión de la palabra, y no hablo de que sabe la "versión de", especialmente ahora con tantas redes sociales; Sophia sabe sus apellidos, su ascendencia y familiares, quien la ha buscado y quien no, quien le escribe y quien no, sabe también quienes la han cuidado, protegido y amado y nadie le ha ocultado ni negado nada JAMÁS".

Alvarado aprovechó para también criticar los comentarios de seguidores que aseguran que cuando la joven cumpla la mayoría de edad, buscará a su padre.

"Me quedo perpleja al ver como la gente habla sin saber absolutamente nada de nada, como si supieran de leyes y procesos legales".

"No hay que esperar a que nadie cumpla 18 años para hacer nada, Sophi siempre ha sido libre de decidir, escoger. Libre albedrío que llaman... Y si, todo tiene su momento, y será ella quien decida y la que escoja cuando, como y donde", puntualizó.

Pese a los días, las críticas y opiniones fueron aumentando al punto que la propia Sophia dedicó una publicación en agradecimiento a su madre y exigiendo respeto para ella.

"Espero que después de lo que les dije respeten estas fotos y el amor para mi mamá. No voy a dejar que más nunca se metan con ella ni me digan más nada", dijo la joven en su cuenta de Instagram.

Tras la publicación de 'Chopy', Montenegro decidió por poner fin al escándalo con una publicación en Instagram. "Lo hago sin resentimiento, sin rencor y sin victimismo", apuntó.

"Lo hago porque entiendo que tu bienestar emocional es más importante que mi necesidad de hablar o demostrar lo que siento. Esta decisión no nace del olvido. Nace del respeto", afirmó el actor.