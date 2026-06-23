El nuevo episodio de la tercera temporada de "House Of The Dragon" rompe récord de puntuación en la famosa plataforma de IMDb

En las últimas horas se estrenó el primer episodio de la serie "House Of The Dragon", el spin-off de la famosa franquicia de fantasía "Game of Thrones", basada en los libros del escritor George R.R. Martin.

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El capítulo titulado "Salt and Sea, Fire and Blood", cuya trama es: "la historia de la guerra civil Targaryen, en la que los hijos del rey Viserys I Targaryen luchan por el control del Trono de Hierro", ha causado tanto impacto entre la audiencia que logró romper un récord en la famosa plataforma IMDb.

El episodio que tiene como trama central la batalla de Gullet con peleas cuerpo a cuerpo y los infaltables dragones logró una alta calificación de 9.4 sobre 10.

Con esta puntuación, el nuevo capítulo se convierte en el mejor calificado de la serie, algo que comparte con el capítulo 4 de la segunda temporada llamado "The Red Dragon and the Gold", que obtuvo una puntuación similar.

Además, el debut de la tercera temporada logró una mejor puntuación en Rotten Tomatoes en donde la crítica lo calificó con un sólido 95%.

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Estas puntuaciones lo ponen como una de las series de streaming con más éxito en los últimos años logrando destronar a otros fuertes proyectos de HBO como "Euphoria".

De toda la franquicia de "Game of Thrones", este spin-off se encuentra en el top del universo de George R.R. Martin en tener una alta calificación.

La mayor calificación en Rotten Tomatoes la tienen las temporadas 2 y 4 de "Game of Thrones" con una puntuación de 97%, siendo seguida por la temporada 4 con un 96% y la 6 con 94%.

La serie "El caballero de los Siete Reinos" sigue con 94% de aprobación con tan solo una temporada. Luego está la tercera temporada de "House Of The Dragon" con un 95% con solo un episodio, seguida por la primera temporada con un 90% y la segunda temporada con un 84%.