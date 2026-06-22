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On the Road

De vender flores en las calles de Medellín con su familia a destacarse en las redes sociales, esta es la historia de May Osorio

junio 22, 2026
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Osorio narró cómo logró superar las dificultades económicas que vivieron junto a su familia y cómo incursionó en las redes, un espacio en el que hoy en día se destaca.

En una nueva entrega de On The Road, con Mauro Giraldo, la joven influencer colombiana May Osorio, en un recorrido por las calles de Nueva York, nos contó su historia de superación y los pasos que ha recorrido para construir su propio nombre en redes sociales, espacios en los que actualmente se destaca.

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Osorio trajo a su memoria aquellos momentos de dificultad económica que vivieron junto a su familia.

“Yo tenía por ahí 9 años y nos poníamos a trabajar vendiendo rosas por el centro de Medellín. Entonces, eh, crecí con una mentalidad como muy pobre en que el conseguir el dinero era muy difícil para nosotros”, dijo.

En medio de la situación, sus hermanos comenzaron a ser los respectivos para migrar a Canadá, una alternativa que ella visualizó dentro de sus planes, pero dejó pasar y siguió en su tierra natal, desempeñando dos trabajos, los cuales le ocupaban gran parte del día, lo cual la llevó a retirarse de estudiar.

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Aunque dentro de sus alternativas está incursionar en redes sociales, las dudas y las faltas de recursos para adquirir un celular la detuvieron por un tiempo. Todo transcurrió así hasta que un día su madre, en un diciembre de cumpleaños, le regaló un celular.

Una vez llorando le dije a Dios: "O me pego en redes o me toca irme a trabajar a otro país". Y como en tres meses, o sea, yo me pegué (…) en TikTok”.

Basándose en contenido estadounidense, May comenzó su incursión en redes sociales.

Aunque en medio de ese recorrido han existido altos y bajos, dejo claro que para superarlos ha sido fundamental la “disciplina”, la constancia, pero sobre todo, y algo que ella también recomienda, es trabajar en sí mismos.

“Literalmente, esto es de pura, pura disciplina y, una vez se peguen, irse como siempre por esa misma línea”, manifestó May Osorio a Mauro Giraldo.

Teniendo en cuenta que su reconocimiento y arduo trabajo en redes sociales le ha permitido conocer lugares inimaginables años atrás, señaló: “A veces uno se debe sentar y agradecer a Dios por todo lo que ha logrado, porque a veces uno va muy de afán y siempre está pensando en el futuro”.

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Por último, dejo claro la importancia de trabajar en sí mismo, lo cual considera que permite soltar cargas y avanzar.

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