NTN24
Miércoles, 29 de julio de 2026
Miércoles, 29 de julio de 2026
Juego de Tronos

Falleció reconocido actor de la famosa serie ‘Juego de Tronos’: esto es lo que se sabe

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Juego de Tronos - Foto de referencia de EFE
Juego de Tronos - Foto de referencia de EFE
El actor también participó en producciones como Doctor Who, Bailar con un extraño y Casino Royale.

Tom Chadbon, veterano actor inglés con una destacada carrera en la televisión y el cine del Reino Unido, falleció a los 80 años, según informó Sky News. Su muerte fue anunciada por Fantom Events, una compañía especializada en convenciones y eventos para fanáticos.

o

"Siempre fue un hombre cálido y amable con el que trabajar, y enviamos nuestras condolencias a su familia en estos momentos tan tristes", reza el comunicado de la organización.

Tom nació en Luton y disfrutó de una carrera de casi 50 años centrada en la televisión, aunque también realizó algunos trabajos para la gran pantalla, como Bailar con un extraño, de Mike Newell; Tess, de Roman Polanski; y tuvo un pequeño papel en la primera película de James Bond protagonizada por Daniel Craig, Casino Royale.

Asimismo, Chadbon actuó en el episodio de Doctor Who de 1979, City of Death, que atrajo a más de 16 millones de espectadores en el Reino Unido y que, actualmente, sigue siendo el episodio más visto de la serie.

o

Chadbon interpretó al detective privado Duggan en esta historia ambientada en París, que incluía un complot para robar la Mona Lisa y un cameo de John Cleese, integrante de Monty Python. El capítulo contó con un guion de Douglas Adams, creador de La guía del autoestopista galáctico.

Del mismo modo, el actor regresó a Doctor Who en 1986, en un episodio titulado The Mysterious Planet.

La última aparición del actor en la pantalla se dio en el episodio final de la séptima temporada de Juego de Tronos, en la que interpretó al Gran Maestre Maynard.

Finalmente, aunque no se conoce la causa de su fallecimiento, queda claro que Tom dejó un gran vacío entre quienes disfrutaban verlo en cada una de sus apariciones.

Temas relacionados:

Juego de Tronos

Actor

Fallecimiento

Serie

Televisión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dos años del 28J, el robo de Maduro a la democracia venezolana: "arrasamos con la tiranía chavista"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Podrá Keiko Fujimori devolverle la estabilidad política al Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No estoy dispuesto a dialogar con asesinos": padre de joven baleado por militar del régimen de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

La propaganda hostil del régimen de Irán hacia la familia Trump pone su mira en su esposa y su hijo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así se ve la transformación de El Salvador en un video compartido por Bukele

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Trump adelantó encuentros con Netanyahu y Zelenski - Fotos: AFP/EFE
Encuentro

Trump adelantó encuentros trascendentales sobre el conflicto con Irán y la guerra entre Ucrania y Rusia

Centro Comercial colapsado en Japón - Foto: EFE
Terremoto

Centro comercial explotó y colapsó tras terremoto de 7,1 en Japón: se cree que varias personas quedaron atrapadas

Terremotos en Japón - Captura de video
Japón

Impactantes imágenes del poderoso terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a Japón

Keiko Fujimori, presidente de Perú / FOTO: EFE
Keiko Fujimori

“En los últimos años hemos sido testigos de la incapacidad del estado”: Keiko Fujimori, presidente de Perú

Joe Biden - Foto EFE
Joe Biden

Salen a la luz grabaciones inéditas de Joe Biden que revelan delicadas confusiones mientras era presidente de EE. UU.

Más de Entretenimiento

Ver más
Actor Anthony Hopkins y Gustavo Dudamel, músico venezolano - Fotos: EFE
Gustavo Dudamel

El actor Anthony Hopkins lanza disco de música clásica con la participación del venezolano Gustavo Dudamel

Falleció la cantante británica Lauren Bennett a los 37 años- AFP
Cantante

Tristeza en el mundo del pop: murió la cantante Lauren Bennett, recordada por prestar su voz en el éxito global Party Rock Anthem junto al dúo LMFAO

Brad Pitt, actor - Foto EFE
Brad Pitt

Brad Pitt reacciona a la decisión de dos de sus hijos con Angelina Jolie de eliminar su apellido

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gianni Infantino y Donald Trump - Foto AFP
FIFA

FIFA rechaza la apelación de Bélgica contra suspensión de tarjera roja a delantero de Estados Unidos: la consideró "inadmisible"

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de La Espriella confirma a nuevo ministro para su gabinete y ya suenan nombres para Justicia y Educación

Donald Trump y Volodímir Zelenski en Ankara - Foto: EFE
Estados Unidos

¿Qué significa que Estados Unidos otorgue a Ucrania licencia para fabricar misiles Patriot?

Selección Colombia ya conoce la terna arbitarl para el juego ante Suiza - Fotos: AFP/Canva
Mundial 2026

Esta es la terna latina que impartirá justicia en el juego Colombia vs. Suiza; el juez central ya aplicó la ley Vinicius

Rick Scott, senador estadounidense, y Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Terremoto en Venezuela

“Ni un solo centavo debe ir a Delcy Rodríguez”, senador republicano sobre la ayuda económica de EE. UU. a Venezuela

Actor Anthony Hopkins y Gustavo Dudamel, músico venezolano - Fotos: EFE
Gustavo Dudamel

El actor Anthony Hopkins lanza disco de música clásica con la participación del venezolano Gustavo Dudamel

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Abogados de Maduro en acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. proponen que el juicio comience en junio de 2027

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre