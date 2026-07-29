Falleció reconocido actor de la famosa serie ‘Juego de Tronos’: esto es lo que se sabe

Tom Chadbon, veterano actor inglés con una destacada carrera en la televisión y el cine del Reino Unido, falleció a los 80 años, según informó Sky News. Su muerte fue anunciada por Fantom Events, una compañía especializada en convenciones y eventos para fanáticos.

"Siempre fue un hombre cálido y amable con el que trabajar, y enviamos nuestras condolencias a su familia en estos momentos tan tristes", reza el comunicado de la organización.

Tom nació en Luton y disfrutó de una carrera de casi 50 años centrada en la televisión, aunque también realizó algunos trabajos para la gran pantalla, como Bailar con un extraño, de Mike Newell; Tess, de Roman Polanski; y tuvo un pequeño papel en la primera película de James Bond protagonizada por Daniel Craig, Casino Royale.

Asimismo, Chadbon actuó en el episodio de Doctor Who de 1979, City of Death, que atrajo a más de 16 millones de espectadores en el Reino Unido y que, actualmente, sigue siendo el episodio más visto de la serie.

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Chadbon interpretó al detective privado Duggan en esta historia ambientada en París, que incluía un complot para robar la Mona Lisa y un cameo de John Cleese, integrante de Monty Python. El capítulo contó con un guion de Douglas Adams, creador de La guía del autoestopista galáctico.

Del mismo modo, el actor regresó a Doctor Who en 1986, en un episodio titulado The Mysterious Planet.

La última aparición del actor en la pantalla se dio en el episodio final de la séptima temporada de Juego de Tronos, en la que interpretó al Gran Maestre Maynard.

Finalmente, aunque no se conoce la causa de su fallecimiento, queda claro que Tom dejó un gran vacío entre quienes disfrutaban verlo en cada una de sus apariciones.