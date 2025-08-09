Fundación Santa Fe informó que estado clínico de Miguel Uribe Turbay "revirtió a una condición crítica debido a un episodio de hemorragia"

La Fundación Santa Fe de Bogotá, centro médico donde se encuentra internado el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, informó que el estado clínico del político "revirtió a una condición crítica debido a un episodio de hemorragia".

"En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo", indicó la clínica a través de un comunicado emitido este 9 de agosto.

El parte médico agregó que Uribe Turbay requirió "reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente".

El senador continúa en "manejo integral y multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos" tras ser víctima de un atentado el 7 junio en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, cuando participaba de un evento político.

Desde que ocurrió el ataque, el político de 39 años ha permanecido hospitalizado y se ha sometido a múltiples cirugías. En contraste, el país se ha unido en una cadena de oración por su vida, así como para que cese la violencia.

Actualmente, las autoridades de Colombia adelantan las investigaciones para esclarecer el caso en el que un menor de 15 años y varios mayores de edad están detenidos por su presunta participación en la ejecución del ataque.

Las indagaciones han avanzado con la captura de Elder José Arteaga Hernández, conocido con el alias de ‘El Costeño’, quien es señalado de ser el presunto responsable del atentado.