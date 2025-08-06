NTN24
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Shakira

Famoso actor del elenco de ‘Friends’ sorprendió a Shakira al asistir a uno de sus conciertos en Los Ángeles

agosto 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Shakira, cantante - Foto EFE
La artista, quien se encuentra en Los Ángeles realizando sus últimas presentaciones, ha contado con la presencia de importantes figuras del entretenimiento en varios de sus shows.

La cantante colombiana Shakira continúa haciendo historia con su exitosa gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Uno de ellos fue el actor Matt LeBlanc, reconocido por interpretar el personaje de Joey Tribbiani en ‘Friends’.

Así lo dio a conocer la colombiana a través de una publicación en su cuenta de Instagram donde compartió varias imágenes junto a él y otros personajes del entretenimiento.

Es de señalar que la colombiana se encuentra en un gran momento de su carrera con su gira ‘Las Mujeres Ya no Lloran World Tour’ con la que ha visitado varios países del mundo y ha llenado decenas de estadios.

o

Shakira inició su aventura en Norteamérica, como parte de su gira, por Estados Unidos y Canadá, el pasado martes 13 de mayo en Charlotte, en una presentación que tuvo como principal atractivo una interpretación que hizo de su éxito ‘La Tortura’ junto al español Alejandro Sanz.

Shakira también se presentó, entre otras ciudades, en East Rutherford, Montreal, Detroit y Toronto.

En su paso por Latinoamérica, entre tanto, Shakira hizo presentaciones en ciudades mexicanas como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

La colombiana, durante su gira que inició a mediados del pasado mes de febrero, también se ha presentado en Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Barranquilla, Bogotá y Buenos Aires.

Luego del éxito de sus cinco conciertos en el país como parte de su gira ‘Las Mujeres ya no lloran’ en 2025, Shakira anunció su regreso a Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Perú.

En agosto y septiembre de 2025, Shakira llevará su gira a ciudades mexicanas como Monterrey, Guadalajara, Puebla y Tijuana, ofreciendo conciertos inolvidables en recintos emblemáticos y emocionando a miles de seguidores.

Estas son las nuevas fechas de Shakira en Sudamérica:

Colombia: 25 y 26 de octubre en Cali y 1 de noviembre en Bogotá
Ecuador: 8, 9 y 11 de noviembre, en Quito
Perú: 15, 16 y 18 de noviembre, en Lima
Chile: 22 noviembre, en Santiago
Paraguay: 28 de noviembre, Asunción
Uruguay: 3 y 4 de diciembre, Montevideo

