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Miércoles, 15 de abril de 2026
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Chyno Miranda

Chyno Miranda se quita la camisa en pleno concierto y las redes reaccionan: "Sabemos que no es el mismo, pero su estado físico es de admirar"

abril 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Cantante venezolano Chyno Miranda - Fotos: EFE / X
Cantante venezolano Chyno Miranda - Fotos: EFE / X
A pesar de haber pasado por situaciones complicadas, Chyno demuestra que quiere salir adelante.

Recientemente, el cantante venezolano Chyno Miranda sorprendió al quitarse la camisa durante un concierto junto a su amigo y compañero musical Nacho.

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Luego de retirarse la prenda, Miranda dejó ver su buen estado físico, situación que generó admiración en redes sociales.

Pese a la notable diferencia con su etapa anterior, seguidores del intérprete de 'Mi niña bonita' reconocen su esfuerzo.

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"Sabemos que no es el mismo, pero su estado físico es de admirar", dijo una usuaria de la plataforma digital Instagram.

"Nadie conoce las goteras de la casa ajena, Chyno sigue demostrando que está dispuesto a pasar tan difícil página en su vida", mencionó otra usuaria también de Instagram.

"Muchos quisieran estar como él, no entiendo a los haters, vivan y dejen vivir", agregó otro navegador de internet, también en Instagram.

Es de recordar que Miranda, en los últimos años, ha sido motivo de discusión entre la opinión pública debido a las graves secuelas de salud que le dejó el covid-19.

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Además, también se ha hablado sobre el impacto que habría dejado en él un supuesto consumo de drogas, su divorcio con Natasha Araos y su estancia en una clínica de rehabilitación en Caracas, que desencadenó acusaciones de maltratos.

A pesar de haber pasado por situaciones complicadas, Chyno demuestra que quiere salir adelante.

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