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Jueves, 22 de octubre de 2026
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Este es el mejor destino para visitar en 2027, según National Geographic, por su riqueza cultural y su destacada oferta gastronómica

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Turismo Foto: Avianca
Turismo Foto: Avianca
Su legado ferroviario, la oferta cultural y gastronómica figuran entre los principales atractivos que la posicionan como una alternativa para los viajeros.

Baltimore, ciudad ubicada en el estado de Maryland, Estados Unidos, fue incluida por National Geographic en su selección de los 25 destinos que merecen una visita en 2027.

Su legado ferroviario, la oferta cultural y gastronómica figuran entre los principales atractivos que la posicionan como una alternativa para los viajeros.

Cuando se habla de turismo en Estados Unidos, destinos como Nueva York, Miami y Los Ángeles suelen acaparar la atención. No obstante, Baltimore busca hacerse un lugar entre las opciones para conocer, gracias a una combinación de historia, museos, gastronomía y actividades al aire libre.

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La ciudad integra la lista anual Best of the World 2027, publicada por National Geographic, que reúne 25 destinos de distintas partes del mundo con propuestas destacadas para quienes desean viajar el próximo año.

¿Qué sitios turísticos ofrece Baltimore?

El Inner Harbor es uno de los lugares más representativos de la ciudad. Esta zona, que ha experimentado una transformación urbana, cuenta con áreas verdes, restaurantes y senderos peatonales junto al agua, ideales para recorrer el entorno portuario.

Otra alternativa es Baltimore Peninsula, un sector en desarrollo que reúne espacios públicos, propuestas culinarias y establecimientos como la destilería Sagamore Spirit, que forma parte de la tradición local de producción de whisky.

Los amantes de la naturaleza y las actividades acuáticas también pueden explorar el Baltimore Blueway, una red de recorridos que abarca cerca de 32 kilómetros de costa y permite descubrir diferentes sectores de la ciudad en kayak.

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