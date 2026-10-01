La cantante venezolana Karina tuvo que someterse a una cirugía: "Ha sido muy difícil para mí"

La reconocida cantante Karina se mostró conmovida en sus redes sociales al revelar que tuvo que someterse a una cirugía por un pólipo hemorrágico en sus cuerdas vocales.

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La artista confesó que, tras concluir su gira por Europa, experimentó una ronquera persistente por meses.

"Estoy toda revuelta, no sé ni cómo empezar esto, ha sido muy difícil para mí estos últimos meses (...) Después del tour de Europa pasé más de dos meses ronca", inició.

"Tras un par de tratamientos sin éxito, me empezó a entrar una especie de pánico (el cual manejo ocupándome y haciéndome un poco la loca), pero había pasado mucho tiempo y tenía la gira que más ilusión me daba hacer en años al final de este 2026, así que seguí visitando a especialistas en distintos países para considerar de una vez dónde hacerme la cirugía, porque las he sobrevivido todas y esta no sería la excepción", acotó.

Asimismo, la intérprete de 'Sálvame' sostuvo: "Es una lesión que te pega en la identidad porque no es esto solamente lo que hago, es lo que soy".

Tras intentar múltiples tratamientos sin éxito, la artista mencionó que "los especialistas detectaron la lesión orgánica en su garganta".

Decidí finalmente hacérmelo aquí en mi país, Venezuela. "Mis hijos me acompañan desde afuera; tienen sus vidas y yo necesitaba estar con mi gente, mis médicos, mis enfermeras, mi Ávila, mi oxígeno, la calidez", continuó.

"Gracias a todos por sus oraciones y energía maravillosa. De verdad lo aprecio desde lo más hondo", concluyó.

Así las cosas, la cantante se sometió con éxito a la mencionada intervención quirúrgica.