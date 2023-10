"Estoy listo para morir": Sam Neill, actor de Jurassic Park, se refirió a su lucha contra el cáncer

El actor neozelandés, Sam Neill, que interpretó al doctor Alan Grant en la icónica película Jurassic Park, anunció en el mes de marzo que había sido diagnosticado con linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo de cáncer poco común.

En ese momento, Neill reveló a través de su libro "Did I ever tell you this?" ("¿Alguna vez te dije esto?"), que se encontraba en fase tres y que había sido diagnosticado con dicha enfermedad desde hace más de un año.

Tras permanecer en tratamiento y someterse a varias quimioterapias, el famoso actor de 76 años anunció durante una entrevista para el programa Australian Story que su médico decidió cambiar dicho procedimiento por un medicamento que toma quincenalmente y que reduce los síntomas.

Esto luego de percatasen de que el tratamiento en el que se encontraba no había logrado apaciguar los efectos que tiene el cáncer de sangre que lo afecta.

"La reacción de mi cuerpo a las infusiones es muy sombría y deprimente, pero me mantiene vivo. Cuando deje de funcionar, estoy listo para morir", afirmó.

Pese a dicho diagnóstico, Neill ha decidido enfrentar su enfermedad con actitud positiva y sin darle mayor importancia, es por ello que aún continúa en su labor como actor.

"Sé que lo tengo, pero no estoy realmente interesado en ello. Está fuera de mi control. Si no puedes controlarlo, no te metas en ello", aseveró el actor.

Además, agregó que está “preparado para la muerte. “Sé que sucederá, pero realmente no me interesa. Está fuera de mi control”, reflexionó el intérprete sobre la enfermedad que padece. Además, dejó una frase que sacudió a todos los fans: “Todos los días me levanto agradecido”.

Cabe señalar que, además de ser reconocido por su papel protagónico en Jurasicc Park, el actor también participó en la serie "Peaky Blinders" y la película multipremiada "El piano". Su carrera en la pantalla comenzó desde los años 70.