Bogotá cumple 487 años y lo celebra con el evento Metallica & Guns N´Roses Filarmónico

Este miércoles 6 de agosto, la capital de Colombia, Bogotá, cumple 487 años y lo celebra con música. En el marco de la celebración, la administración distrital confirmó diferentes eventos culturales, pero uno de los que más ha llamado la atención ha sido un gran concierto sinfónico con los éxitos de Metallica y Guns N' Roses a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá a través de Orquesta Filarmónica de Mujeres.

El evento se llevará a cabo de manera gratuita este miércoles a las 6 p.m. en el Parque Simón Bolívar, donde los himnos de Metallica y Guns N’ Roses sonarán en versión sinfónica como parte del Festival de Verano del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Además de la Orquesta Filarmónica de Mujeres, dirigida por María Camila Barbosa, el show contará con la participación de diferentes artistas como Artefacto, Llena tu Cabeza de Rock y Royal Project.

“Este show crea una experiencia única que fusiona la fuerza del rock con la grandeza sinfónica, en un homenaje musical cargado de emoción, identidad y orgullo capitalino”, detalló la Alcaldía de Bogotá en un comunicado en su página web.

Entre las casaciones que se incluirán en el repertorio se encuentran Intro - Ride of the valkyries, Welcome to the jungle, Nighttrain, The ecstasy of gold y For whom the bell tolls, entre otras.

¿Qué es la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá?

Se trata de un proyecto musical de la capital colombiana que convoca a mujeres con el fin de que puedan dar continuidad a su formación, vivir la experiencia orquestal y desarrollar su experticia en distintos formatos instrumentales de orquesta y de cámara.

La Orquesta Filarmónica de Mujeres ya ha realizado importantes conciertos con Teresita Gómez, Blanca Uribe y la Orquesta La 33. Asimismo, ha participado en montajes como “Ópera Queen”, “Metallica & Guns N´Roses Filarmónico” y “El Rito de Soda Stereo”.

Cabe destacar que en el mundo existen pocas agrupaciones de música clásica conformadas únicamente por mujeres, por lo que la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá se constituye como la primera agrupación con estas características en el país.