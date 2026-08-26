NTN24
Miércoles, 26 de agosto de 2026
Miércoles, 26 de agosto de 2026
Beyoncé

Estrella norteamericana donará un millón de dólares para apoyar las labores de atención y recuperación en Colombia tras el terremoto

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Colombia. - EFE
Terremoto en Colombia. - EFE
La información fue confirmada este martes a EFE por Parkwood Entertainment, empresa de la artista, que precisó que los recursos serán destinados a organizaciones que trabajan directamente en las zonas más afectadas.

La estrella norteamericana del pop Beyoncé donará un millón de dólares para apoyar las labores de atención y recuperación en Colombia, tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país hace dos semanas.

La información fue confirmada este martes a EFE por Parkwood Entertainment, empresa de la artista, que precisó que los recursos serán destinados a organizaciones que trabajan directamente en las zonas más afectadas.

“La donación está destinada a ayudar de inmediato a proporcionar alimentos y suministros de vivienda a las zonas más gravemente afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Chocó, Colombia, en la madrugada del 10 de agosto”, señaló la compañía.

Parkwood Entertainment también recomendó apoyar a dos organizaciones que participan en las labores humanitarias y de recuperación: Food for the Poor y World Central Kitchen, iniciativa del reconocido chef español José Andrés.

El desastre natural deja, según el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 331 personas fallecidas, 4.439 heridas, 240 desaparecidas y 364 rescatadas.

Además de las víctimas, miles de personas resultaron afectadas por la destrucción o daños en sus viviendas y por las afectaciones a la infraestructura de distintas zonas. Esta situación ha dificultado, entre otros aspectos, el acceso y suministro de alimentos.

El impacto de la emergencia también se trasladaría a la economía nacional. Un análisis de Lumen Economic Intelligence estima que el terremoto podría reducir en 0,27 puntos porcentuales el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Colombia durante 2026.

o

La proyección tiene en cuenta la estimación del Gobierno sobre el costo de la reconstrucción, calculado en cerca de 30 billones de pesos y que estará coordinada a través del denominado Fondo Milagro.

“Según nuestras estimaciones, el terremoto restaría 0,27 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2026, mientras que la normalización de la actividad y la reconstrucción aportarían 0,20 puntos en 2027 y 0,08 puntos en 2028”, explicó Luis Fernando Mejía, director de Lumen Economic Intelligence.

De acuerdo con el estudio, las consecuencias económicas se concentran principalmente en tres frentes: la pérdida de producción derivada de la destrucción de edificaciones públicas, las interrupciones temporales de actividades por daños en infraestructura, problemas de movilidad y desplazamientos, y, finalmente, los recursos destinados al proceso de reconstrucción.

A la emergencia por el terremoto se suma una situación de seguridad que preocupa a las autoridades. La Defensoría del Pueblo alertó sobre enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan el control de la región del San Juan, en el sur del Chocó, una de las áreas afectadas por el sismo.

“En medio de la emergencia humanitaria generada por el sismo, con epicentro en San José del Palmar, se registran múltiples hechos violentos entre los municipios de Sipí y Nóvita que han afectado a la población civil”, advirtió la entidad.

Temas relacionados:

Beyoncé

Ayuda humanitaria

Donación

Terremoto en Colombia

Emergencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

María Claudia Tarazona: "desde el primer momento del asesinato, yo le dije a la señora fiscal, yo creo que el esquema de Miguel estaba infiltrado"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Organizaciones en Venezuela exigen un cronograma basado en auditorías para el retorno a clases

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Colombia se encuentra en medio de una fuerte crisis en el sistema de salud

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Terror en Haití: decenas de muertos y heridos tras ataque de bandas armadas contra una comunidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Migrantes venezolanos | Foto: EFE
Migración de venezolanos a Colombia

"No podemos ser condescendientes con la impunidad": expertos sobre deportaciones en Colombia

Delcy Rodríguez y Cilia Flores - Fotos: AFP
Cilia Flores

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Práctica del Comando Sur en el Caribe / FOTO: Captura de pantalla
Comando Sur

Nueva demostración de fuerza de EEUU: Militares a bordo de un destructor disparan hacía objetivos en el Caribe

Las alcabalas por medio de las cuales se beneficiaba Diosdado terminarán, según Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Régimen venezolano

¿Ahora Diosdado Cabello cómo amedrentará? Delcy Rodríguez anuncia la eliminación de las alcabalas

Delcy Rodríguez/ Carlos Giménez - Fotos AFP
Carlos A. Giménez

Con este contundente mensaje el congresista de EE. UU. Carlos Giménez exigió la salida de Delcy Rodríguez del poder

Más de Entretenimiento

Ver más
Foto: Morat, YEM World Tour
Morat

Con puntos de donación y un sentido mensaje a las víctimas del terremoto: así transcurrieron las funciones iniciales del YEM World Tour de Morat en Bogotá

Shakira, cantante colombiana - Foto: EFE
Shakira

Shakira protagoniza tierno momento con una pequeña fanática que la esperaba en una calle de Miami

Cantantes venezolanos Chyno, Nacho y Elena Rose - Fotos: EFE
Chyno y Nacho

Chyno y Nacho presentan el videoclip del tema musical "D’Lejitos" junto a Elena Rose

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
John Ratcliffe, director de la CIA - EFE
Moscú

John Ratcliffe, director de la CIA, realiza visita sorpresa a Moscú en medio del estancamiento de las negociaciones con Ucrania

El cantante colombiano Carlos Vives y y su esposa Claudia Elena Vásquez-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Carlos Vives convierte su Cumbia House en centro de acopio: así es como los colombianos pueden hacer sus donaciones

Masud Pezeshkian, presidente del régimen de Irán - Foto: AFP
Régimen de Irán

Presidente del régimen de Irán asegura que es momento de poner fin a la guerra con Estados Unidos: "Es mejor que terminemos ahora"

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Vicent Kompany habló de la titularidad de Luis Díaz en el Bayern Múnich: “No está listo para eso”

Cámara de seguridad graba a funcionarios del régimen venezolano golpeando a una familia - Capturas de pantalla de un video publicado en Facebook
Dictadura en Venezuela

¿Hampa uniformada?: Cámara de seguridad graba a funcionarios no identificados entrando por la fuerza a una casa en Acarigua, Portuguesa, para violentar a una familia

Foto: Morat, YEM World Tour
Morat

Con puntos de donación y un sentido mensaje a las víctimas del terremoto: así transcurrieron las funciones iniciales del YEM World Tour de Morat en Bogotá

Javier Milei llegó a Cali - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Javier Milei llegó a Cali en medio de amplio esquema de seguridad para asistir a la posesión de Abelardo De La Espriella: esta es la agenda del mandatario argentino

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023