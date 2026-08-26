Estrella norteamericana donará un millón de dólares para apoyar las labores de atención y recuperación en Colombia tras el terremoto

La estrella norteamericana del pop Beyoncé donará un millón de dólares para apoyar las labores de atención y recuperación en Colombia, tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país hace dos semanas.

La información fue confirmada este martes a EFE por Parkwood Entertainment, empresa de la artista, que precisó que los recursos serán destinados a organizaciones que trabajan directamente en las zonas más afectadas.

“La donación está destinada a ayudar de inmediato a proporcionar alimentos y suministros de vivienda a las zonas más gravemente afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Chocó, Colombia, en la madrugada del 10 de agosto”, señaló la compañía.

Parkwood Entertainment también recomendó apoyar a dos organizaciones que participan en las labores humanitarias y de recuperación: Food for the Poor y World Central Kitchen, iniciativa del reconocido chef español José Andrés.

El desastre natural deja, según el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 331 personas fallecidas, 4.439 heridas, 240 desaparecidas y 364 rescatadas.

Además de las víctimas, miles de personas resultaron afectadas por la destrucción o daños en sus viviendas y por las afectaciones a la infraestructura de distintas zonas. Esta situación ha dificultado, entre otros aspectos, el acceso y suministro de alimentos.

El impacto de la emergencia también se trasladaría a la economía nacional. Un análisis de Lumen Economic Intelligence estima que el terremoto podría reducir en 0,27 puntos porcentuales el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Colombia durante 2026.

La proyección tiene en cuenta la estimación del Gobierno sobre el costo de la reconstrucción, calculado en cerca de 30 billones de pesos y que estará coordinada a través del denominado Fondo Milagro.

“Según nuestras estimaciones, el terremoto restaría 0,27 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2026, mientras que la normalización de la actividad y la reconstrucción aportarían 0,20 puntos en 2027 y 0,08 puntos en 2028”, explicó Luis Fernando Mejía, director de Lumen Economic Intelligence.

De acuerdo con el estudio, las consecuencias económicas se concentran principalmente en tres frentes: la pérdida de producción derivada de la destrucción de edificaciones públicas, las interrupciones temporales de actividades por daños en infraestructura, problemas de movilidad y desplazamientos, y, finalmente, los recursos destinados al proceso de reconstrucción.

A la emergencia por el terremoto se suma una situación de seguridad que preocupa a las autoridades. La Defensoría del Pueblo alertó sobre enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan el control de la región del San Juan, en el sur del Chocó, una de las áreas afectadas por el sismo.

“En medio de la emergencia humanitaria generada por el sismo, con epicentro en San José del Palmar, se registran múltiples hechos violentos entre los municipios de Sipí y Nóvita que han afectado a la población civil”, advirtió la entidad.