El mundo de la lucha libre profesional atraviesa una jornada de profundo dolor este viernes 27 de noviembre, tras confirmarse el fallecimiento de Jermaine Haley, conocido mundialmente como Bronson Reed, a los 38 años.

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La noticia fue comunicada oficialmente por la WWE este viernes a través de sus canales institucionales, donde informaron que el deceso se produjo debido a complicaciones médicas, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte.

En su mensaje de despedida, la compañía destacó la dimensión humana del luchador australiano más allá de su presencia en el cuadrilátero.

"Jermaine fue una figura imponente en la WWE, pero, aún más importante, fue una persona fenomenal, un hombre de familia devoto y un colega muy querido", expresó la compañía.

Asimismo, la empresa extendió sus condolencias a su esposa Paige, quien está embarazada, a su hija y a todo su círculo íntimo, colegas y seguidores.

"Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con la familia, amigos y fans de Jermaine", indicó la WWE.

Su partida ocurre semanas después de su última aparición en el evento Crown Jewel, celebrado el pasado 7 de noviembre en Riad, Arabia Saudita. Aquella noche, durante una intervención en el combate por los campeonatos mundiales en pareja, sufrió una caída desde la plataforma del escenario luego de ser lanzado por Oba Femi sobre unos elementos de producción.

El incidente le ocasionó múltiples fracturas en las costillas y una lesión en el riñón, por lo que tuvo que permanecer bajo atención médica en territorio saudí. Días después regresó a casa para continuar con su recuperación. Hasta el momento, la WWE no ha establecido públicamente una relación entre aquellas lesiones y las complicaciones médicas que ocasionaron su fallecimiento.

¿Quién era Bronson Reed?

Nacido en Adelaida, Australia Meridional, el 25 de agosto de 1988, Jermaine Haley construyó una sólida carrera de casi dos décadas en la lucha libre profesional.

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Debutó en 2007 bajo el nombre de Jonah Rock y se consolidó como uno de los grandes referentes del circuito independiente de Oceanía, sumando múltiples campeonatos nacionales y regionales antes de proyectarse a nivel internacional en promociones de Japón, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos.

En 2019 se incorporó por primera vez a la WWE dentro de la marca NXT, donde adoptó el nombre de Bronson Reed y conquistó el Campeonato Norteamericano en 2021.

Asimismo, tras un breve pero destacado paso por New Japan Pro-Wrestling (NJPW) e Impact Wrestling, bajo el nombre de JONAH, regresó a la WWE a finales de 2022.

En esta segunda etapa se afianzó en el elenco principal de Raw como una fuerza dominante, ganando la Batalla Real en memoria de André el Gigante en 2024 e integrando recientemente la facción The Vision, dejando así un gran recuerdo por su potencia física, agilidad en el ring y calidad profesional.