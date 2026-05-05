NTN24
Martes, 05 de mayo de 2026
Martes, 05 de mayo de 2026
WWE

La lucha libre regresa a Colombia: WWE anuncia fecha y precios confirmados para el South America Live Tour 2026 en importante escenario del país

mayo 5, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Gunther y Seth Rollins durante la WrestleMania 42 en Las Vegas - Foto AFP
Gunther y Seth Rollins durante la WrestleMania 42 en Las Vegas - Foto AFP
El evento incluirá a luchadores profesionales de varios países en una noche que reunirá a fanáticos de varias generaciones.

La WWE anunció su regreso a Colombia como parte del South America Live Tour 2026 con una fecha confirmada para el jueves 10 de septiembre en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá.

El evento de lucha libre, que combina combate cuerpo a cuerpo, llaves técnicas y acrobacias con teatro y narrativa, se realizará en el tradicional formato 360 y promete una experiencia inmersiva y de alto impacto para los asistentes.

o

La preventa de entradas estará disponible hasta este miércoles 6 de mayo desde las 10:00 a.m., mientras que la venta general se habilitará a partir del jueves 7 de mayo a través de Tuboleta.

Con este anuncio, Bogotá se suma a una ruta que también incluye ciudades como Quito (Ecuador), Buenos Aires (Argentina) y Santiago (Chile).

La capital colombiana, cabe resaltar, se ha ganado un lugar especial dentro del circuito de grandes espectáculos en vivo de la región.

La WWE, por su parte, es la principal compañía de entretenimiento deportivo a nivel mundial, reconocida por combinar acción en el ring con historias que han trascendido varias generaciones.

Sus eventos en vivo reúnen a millones de fanáticos alrededor del mundo y ofrecen una experiencia que no solo se destaca por el espectáculo deportivo, sino por la atmósfera generada entre los variados personajes alrededor de los eventos.

Entre los primeros nombres confirmados para esta parada en Colombia se encuentran figuras como el mexicano Pentagón Jr., el de Estados Unidos Seth Rollins, la irlandesa Becky Lynch, el austriaco Gunther y The Usos, la legendaria pareja samoana.

Junto a ellos también habrá talentos como la luchadora chilena Stephanie Vaquer y el nigeriano Oba Femi.

¿Qué precios tendrán las entradas para ver la WWE en Colombia?

En Tuboleta aparecen ya habilitadas un total de 12 localidades para que los interesados en asistir puedan encontrar la opción que mejor se ajuste a sus intereses y posibilidades.

Pese a que para algunos eventos el emblemático escenario capitalino habilita solamente el primer y segundo piso, para el WWE | South America Live Tour 2026 estarán habilitados los tres pisos que componen escenario multipropósito.

La entrada más económica para el evento de septiembre tiene un costo de 149.000 pesos colombianos sin el valor del servicio incluido y corresponde a la localidad del tercer piso, casi en la parte trasera de donde suele ir la tarima cuando se presenta algún cantante.

En cuanto a la entrada de mayor precio se refiere, será la 'Box', de 750.000 pesos colombianos sin incluir el servicio, un pequeño espacio ubicado muy cerca del ring de los luchadores, pero con una vista privilegiada respecto a las que rodean el cuadrilátero, que oscilan entre los 450.000 y los 550.000 pesos.

o

Los otros precios de los asientos que se ubican entre el segundo y tercer piso y varían según su posición con respecto al ring, están entre los 425.000 y los 200.000 pesos colombianos.

Temas relacionados:

WWE

Lucha libre profesional

Evento

Bogotá

Anuncio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Él me dice todos los días 'sáquenme de aquí'": madre de niño cubano Jonathan Muir suplica que su hijo sea liberado por el régimen de Díaz-Canel

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto sobre las diferencias entre Trump y el papa León XIV: "Hay un desacuerdo político casi total en las agendas"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“La captura de Maduro fue sensacional, pero aún estamos esperando la estrategia para una transición democrática”: advierte exembajador James Story

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio - Foto AFP/ Diosdado Cabello - Foto EFE
Marco Rubio

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Transición democrática

"Es un momento sumamente delicado, hay que tener un poco de paciencia": subsecretario de Estado a NTN24 sobre incertidumbre por futuro de la transición democrática en Venezuela

Foto: AFP
Régimen cubano

EE. UU. revela impresionante video de aviones de guerra en el USS Abraham Lincoln, que sería enviado a Cuba

Presos políticos en Venezuela - Archivo
Regimen chavista

"Le pusieron una capucha y se lo llevaron": grave denuncia de madre de joven arrestado arbitrariamente por el régimen de Venezuela por segunda vez

Crisis hospitalaria en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Crisis en Venezuela

"Es un engaño lo que está pasando": presidente de la Federación Médica Venezolana sobre el paradero desconocido de 71 toneladas de medicamentos enviados por EE. UU.

Más de Deportes

Ver más
Selección de Venezuela Sub-17 - Foto: EFE
Selección de Venezuela

La Federación Venezolana de Fútbol sorprende al despedir al entrenador de La Vinotinto Sub-17 tras clasificarse al Mundial de la categoría

Nairo Quintana ganó la segunda etapa de la Vuelta a Asturias 2026 - Foto: AFP
Nairo Quintana

"Ha pasado mucho tiempo que no ganaba": emocionantes palabras de Nairo Quintana tras triunfo en la Vuelta a Asturias, el primero en Europa desde 2022

Vinicius en partido ante el Betis en España. (EFE)
Barcelona FC

Real Madrid se deja empatar en tiempo de descuento y deja servida la liga de España al Barcelona

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Autoridades | Foto Canva
FBI

Exfuncionaria del ejército de EE. UU. es acusada de revelar información clasificada a un periodista

Selección de Venezuela Sub-17 - Foto: EFE
Selección de Venezuela

La Federación Venezolana de Fútbol sorprende al despedir al entrenador de La Vinotinto Sub-17 tras clasificarse al Mundial de la categoría

Rick Harrison y Donald Trump - Foto EFE
Rick Harrison

"No lo sé, Rick": así elogió a Trump el dueño de la casa de empeño 'El Precio de la Historia' durante un evento en la Casa Blanca

Jonas Gahr Støre, Primer Ministro de Noruega (AFP) - Referencia redes sociales (Canva)
Noruega

Noruega presentará proyecto de ley por medio del cual busca la prohibición de redes sociales a menores de 16 años

Estrecho de Ormuz (AFP)
estrecho de Ormuz

Casa Blanca se pronuncia sobre última propuesta del régimen de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Delcy Rodríguez | Foto AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez pide al FMI acceso a fondos de Venezuela por casi 5.000 millones de dólares

Blessd, cantante colombiano / FOTO: EFE
Blessd

Blessd es citado a interrogatorio por parte de la Fiscalía colombiana por presunto secuestro y maltrato

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre