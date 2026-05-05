La lucha libre regresa a Colombia: WWE anuncia fecha y precios confirmados para el South America Live Tour 2026 en importante escenario del país

La WWE anunció su regreso a Colombia como parte del South America Live Tour 2026 con una fecha confirmada para el jueves 10 de septiembre en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá.

El evento de lucha libre, que combina combate cuerpo a cuerpo, llaves técnicas y acrobacias con teatro y narrativa, se realizará en el tradicional formato 360 y promete una experiencia inmersiva y de alto impacto para los asistentes.

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La preventa de entradas estará disponible hasta este miércoles 6 de mayo desde las 10:00 a.m., mientras que la venta general se habilitará a partir del jueves 7 de mayo a través de Tuboleta.

Con este anuncio, Bogotá se suma a una ruta que también incluye ciudades como Quito (Ecuador), Buenos Aires (Argentina) y Santiago (Chile).

La capital colombiana, cabe resaltar, se ha ganado un lugar especial dentro del circuito de grandes espectáculos en vivo de la región.

La WWE, por su parte, es la principal compañía de entretenimiento deportivo a nivel mundial, reconocida por combinar acción en el ring con historias que han trascendido varias generaciones.

Sus eventos en vivo reúnen a millones de fanáticos alrededor del mundo y ofrecen una experiencia que no solo se destaca por el espectáculo deportivo, sino por la atmósfera generada entre los variados personajes alrededor de los eventos.

Entre los primeros nombres confirmados para esta parada en Colombia se encuentran figuras como el mexicano Pentagón Jr., el de Estados Unidos Seth Rollins, la irlandesa Becky Lynch, el austriaco Gunther y The Usos, la legendaria pareja samoana.

Junto a ellos también habrá talentos como la luchadora chilena Stephanie Vaquer y el nigeriano Oba Femi.

¿Qué precios tendrán las entradas para ver la WWE en Colombia?

En Tuboleta aparecen ya habilitadas un total de 12 localidades para que los interesados en asistir puedan encontrar la opción que mejor se ajuste a sus intereses y posibilidades.

Pese a que para algunos eventos el emblemático escenario capitalino habilita solamente el primer y segundo piso, para el WWE | South America Live Tour 2026 estarán habilitados los tres pisos que componen escenario multipropósito.

La entrada más económica para el evento de septiembre tiene un costo de 149.000 pesos colombianos sin el valor del servicio incluido y corresponde a la localidad del tercer piso, casi en la parte trasera de donde suele ir la tarima cuando se presenta algún cantante.

En cuanto a la entrada de mayor precio se refiere, será la 'Box', de 750.000 pesos colombianos sin incluir el servicio, un pequeño espacio ubicado muy cerca del ring de los luchadores, pero con una vista privilegiada respecto a las que rodean el cuadrilátero, que oscilan entre los 450.000 y los 550.000 pesos.

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Los otros precios de los asientos que se ubican entre el segundo y tercer piso y varían según su posición con respecto al ring, están entre los 425.000 y los 200.000 pesos colombianos.