El comediante Gabriel Iglesias, conocido mundialmente como "Fluffy", rompió el silencio después del incidente médico que sufrió durante una presentación en Raleigh, Carolina del Norte, el pasado domingo 22 de noviembre. El humorista, de 50 años, contó que estuvo a punto de desmayarse en pleno espectáculo y que tuvo que detener su presentación para pedir ayuda.

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Durante una entrevista en el programa The Jennifer Hudson Show, emitida el martes 24 de noviembre, Iglesias relató que llevaba varios días sintiéndose mal debido a un resfriado, pero decidió continuar con sus compromisos profesionales.

"He estado funcionando con la luz de revisión del motor encendida desde hace un tiempo", explicó al recordar cómo llegó al escenario.

El artista reconoció que nunca había tenido que interrumpir una presentación por una situación de salud. Sin embargo, durante el espectáculo en Raleigh comenzó a sentirse muy mal y pidió ayuda a su equipo de trabajo para abandonar el escenario.

"Estaba a punto de desmayarme. Fue realmente, realmente grave. Tenían oxígeno y todo lo demás. Fue un desastre detrás del escenario", relató.

Asimismo, aseguró que se sintió afortunado de contar con personas que pudieron atenderlo y ayudarlo en ese momento.

El episodio ocurrió en el Lenovo Center, donde imágenes difundidas en redes sociales mostraron al comediante apoyándose sobre un banco mientras intentaba mantenerse en pie. Posteriormente, fue acompañado fuera del escenario y recibió oxígeno, mientras el también humorista Martin Moreno intervino para continuar con el espectáculo.

Iglesias también reconoció que había recibido advertencias de sus amigos y familiares sobre la necesidad de descansar, pero admitió que nunca les prestó demasiada atención.

"Soy un caballo de trabajo. No tomo vacaciones, no hago pausas. Nunca he tomado un descanso. Trabajo, trabajo y trabajo. Así soy yo, y finalmente me pasó factura", manifestó.

El comediante contó que, después del incidente, acudió a una revisión médica y recordó con humor parte de la conversación con su doctor. "Bueno, estás vivo", le habría dicho el especialista, a lo que Iglesias respondió que era una buena noticia.

Aunque aseguró que todavía tiene compromisos profesionales pendientes y que le cuesta dejar de trabajar, reconoció que la experiencia le hizo replantearse algunas cosas.

"Tengo que bajar un poco el ritmo. Quiero seguir estando aquí", expresó.

Por su parte, un representante del humorista había informado que se encontraba mucho mejor y que llevaba aproximadamente una semana enfermo. Según explicó, Iglesias no quería cancelar sus presentaciones y decidió continuar trabajando para no quedar mal con sus seguidores. También informó que no fue hospitalizado y que tenía previsto descansar para recuperarse.

El incidente se produjo mientras el comediante desarrolla su gira The 1976 Tour: A Fluffy Celebration, con la que celebra sus 50 años. Su situación generó preocupación entre sus seguidores, especialmente después de que se difundieran las imágenes en las que tuvo que detener su espectáculo y recibir asistencia.