¿Fantasmas del pasado? Actor venezolano Laureano Olivarez hace fuerte confesión sobre su colega Edgar Ramírez

Para los venezolanos hablar de Edgar Ramírez, es hablar de uno de los artistas más completos en el mundo de la actuación.

Su naturalidad a la hora de interpretar diferentes personajes de ficción, así como su estabilidad en Hollywood, han puesto su carrera en el umbral artístico.

Aunque Ramírez se mantiene al margen de los escándalos, un excompañero de profesión reveló recientemente que, como dice el dicho: ‘no todo lo que brilla es oro’.

Se trata del actor venezolano Laureano Olivarez, quien expresó que se llevó una gran desilusión cuando pidió ayuda a dos de sus colegas y connacionales residenciados en Estados Unidos.

“Entendí que la forma como ese colega me trató es de un completo fantasma, clasista, desprestigiador, malo y bastante hipócrita. Y yo con esas personas no me las llevo. El señor José Luis Useche es de quién estoy hablando”, dijo inicialmente Olivarez.

En cuanto a Ramírez, Laureano, recordado por interpretar a ‘Jairo’, en la película ‘Sicario’, sostuvo que el actor hollywoodense es “una persona con doble personalidad que siempre busca impulsar sus intereses propios sin pensar en el bienestar de los demás”.

“El señor Edgar Ramírez me dio la mano en el Boulevard de Santa Mónica, me dio un abrazo falso, un beso en el cachete de judas y más nunca nada (…) La hipocresía, la falsedad y ese trato no va conmigo", apuntó.

En esa dirección, Olivarez aseveró que no es la primera ocasión en la que Edgar Ramírez tiene un supuesto trato falso hacia actores, alegando que el artista que dio vida al papel de ‘Cacique Chacón’ en la novela venezolana ‘Cosita Rica’ “no ha sido transparente y apenas está mostrando su verdadera cara ante el mundo”.

Aunque Ramírez no ha replicado las declaraciones de Olivarez, José Luis Useche sí habría respondido indirectamente con el humor que le caracteriza a través de Instagram.

“Para aquellos que creen que todo les va a caer del cielo (...) El Ken pelab*la se había quedado en la espera de que algo bueno ocurriera en su vida. Sentado, sin hacer nada, él tenía la absoluta certeza de que tarde o temprano, el éxito tocaría su puerta”, narró Useche.

“Con el pasar del tiempo no solo se quedó sin pareja, también se quedó sin casa. Sin amigos y hasta sin ropa. Su ego, su prepotencia y hasta su flojera y su falta de humildad lo hicieron muy famoso. Convirtiéndose en el único Ken Pelab*la en el mundo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has conocido a un Ken Pelab*la?”, concluyó.