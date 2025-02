George Harris tras abucheo en Viña del Mar: "Fue imposible ejecutar el show"

George Harris fue el segundo en pisar el escenario, luego de la presentación del salsero Marc Anthony, pero ocurrió lo que los propios presentadores chilenos anticipaban: se le hizo imposible ejecutar su rutina debido a la pita que recibió del grupo que estaba más próximo a la tarima.

A pesar de la enorme fanaticada venezolana, el humorista se refirió al ataque que estaba recibiendo, los presentadores intentaban mediar, pero Harris decidió retirarse del show, visiblemente molesto.

"Esto es complicado, yo no vine amargarle la vida a nadie, si ustedes querían que yo me vaya, yo me voy, no pasa nada", dijo antes de salir.

Durante los días previos, los medios pronosticaban el "fracaso" del venezolano, de quien se desempolvaron unos comentarios sobre el expresidente Salvador Allende y del actual jefe de Estado, Gabriel Boric. Harris ironizaba sobre el legado de Allende y, en una de sus rutinas, calificaba a Boric de "mediocre" e "inútil".

"Y por ahí hay un montón de gente que aún llora por Allende. ¡Qué pobreza de mente tan arrecha!" escribió en X un día después del aniversario 50 del Golpe de Estado, acompañado de un video de mujeres protestando en contra del entonces presidente Salvador Allende. El humorista borró el post y ofreció disculpas.

Ambos comentarios fueron desempolvados por la opinión pública chilena y se evidenció más la noche del domingo.

El ataque a George fue interpretado como un acto de xenofobia y recibió miles de mensajes de apoyo de artistas, comediantes y de seguidores de todas partes del mundo, incluyendo de Chile.

Finalmente y ya en su casa en Miami, Harris rompió el silencio con un conmovedor mensaje:

"Como pueden imaginar he pasado un día bajo. Ya a un paso de regresar a mi casa, loco por volver y bajarle volumen a tanto ruido mediático. Me acerco por aquí para pedir disculpas a las miles de personas que se acercaron ayer al Festival Viña del Mar para disfrutar de un buen show de comedia aunque me fue imposible ejecutarlo".

"Quienes estuvieron en el espectáculo saben de lo que me refiero. Pero el motivo principal de mis palabras esta noche no es para crear división y más controversia sino para agradecer a todos".

"Agradecer a la producción del Festival por la invitación. Pase lo que pase lo cortés no quita lo valiente. Hicimos un trabajo de meses para poder estar ahí; agradecer el canal Mega por la cobertura de todo el proceso de mi integración dentro de la grilla del Festival. Y, obviamente, a todos los miembros de la organización".

"Y para mí lo más importante es agradecer a los asistentes que sí fueron a ver el show. A mis amigos chilenos (que son muchos y no generalizo por unos pocos) y a mis hermanos venezolanos. Muchachos, les prometo que nos reencontraremos en otros escenarios, de eso no me cabe duda. ¡Gracias por esperarme, llevar sus carteles, el cariño, los gritos y sus aplausos. Lo valoro enormemente".

"Mil bendiciones para todos. Pronto hacemos un live y conversamos. Por los momentos lo mejor es no actuar en caliente. Dios está con nosotros así se vea oscura la noche. Mil bendiciones para toda mi comunidad venezolana en Chile. Los quiero en grande".

La publicación que dejó en sus redes estuvo colamada de mensajes como: "te amamos; grande; valiente".