Cuba
Programa: El Informativo
EE. UU. habría seleccionado a las Águilas Gritonas para eventual operación militar contra el régimen cubano
La 101.ª División Aerotransportada del Ejército de EE. UU., conocida como las Águilas Gritonas, sería la unidad seleccionada por el Pentágono para neutralizar objetivos estratégicos del régimen castrista en Cuba en caso de una acción militar, según un informe exclusivo de la cadena CBS. El politólogo cubano Julio Shiling, consultado por NTN24 sobre dichas informaciones, consideró que "el castrocomunismo no va a ceder el poder sin una impulsión militar o la seria amenaza de ella".