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Miércoles, 29 de julio de 2026
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BTS

BTS en contra de los Grammy: la banda anuncia un histórico boicot a los premios

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Banda surcoreana BTS - Foto: EFE
El grupo de K-pop decidió no postular su música a los Grammy 2027 y con esto, envió un mensaje que reactivó el debate sobre el trato de la industria hacia los artistas asiáticos.

BTS sorprendió a la industria musical al decidir no postular su música a los premios Grammy 2027, una acción que fue interpretada como un fuerte rechazo al sistema de la Academia de la Grabación.

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A través de un comunicado publicado al mismo tiempo en las cuentas de Instagram de sus siete integrantes, la banda detalló que espera que "la música pueda ser escuchada y apreciada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma".

El anuncio llega luego del éxito de Arirang, disco que entra en el top de los más vendidos del año, y de Swim, que subió al número uno en Estados Unidos y que había sido considerado uno de los favoritos para competir en categorías como Álbum del Año y Canción del Año.

La decisión de igual forma coincide con la creación de la nueva categoría de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, y esto hizo que surgieran críticas entre seguidores del K-pop por pensar que encierra a los artistas asiáticos en lugar de acercarlos a las principales categorías.

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Debido a que más del 80% de las letras de Arirang son en inglés, el álbum tampoco hubiese podido competir en esa nueva categoría.

Su mensaje se interpretó como una crítica a la forma en que los Grammy categorizan la música según el idioma o el origen de los intérpretes.
Formada en 2013, BTS se transformó en el primer grupo de K-pop en recibir una nominación a los Grammy en 2021 con Dynamite. Desde aquel día ha acumulado cinco nominaciones, múltiples presentaciones en dicha ceremonia y el reconocimiento mundial. Sin embargo, nunca ha conseguido llevarse el premio.

Con esta decisión, BTS se integra en la lista de artistas que han cuestionado en algún momento de forma pública a los Grammy en los últimos años, entre ellos The Weeknd, Frank Ocean y Drake, los cuales también criticaron el funcionamiento y los criterios de los premios de la ceremonia.

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