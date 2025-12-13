NTN24
Sábado, 13 de diciembre de 2025
Sábado, 13 de diciembre de 2025
Selena Quintanilla

Muere el padre de la leyenda mexicana Selena Quintanilla: esta fue su trayectoria como participe en The Dinos y Selena y Los Dinos

diciembre 13, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Selena Quintanilla | Foto AFP
Selena Quintanilla | Foto AFP
El encargado de anunciar su muerte fue su hijo Abraham Quintanilla III, hermano mayor de Selena.

Abraham Quintanilla falleció a los 86 años, de acuerdo con el anunció que hizo su hijo Abraham Quintanilla III en su cuenta de Instagram, la publicación venia acompañada de una foto de su padre con el mensaje: “Con gran pesar tengo que informarles que mi papá falleció hoy”.

o

El padre de Selena Quintanilla, Abraham Isaac Quintanilla Jr., fue el manager de la cantante y formó parte de la banda Selena y Los Dinos, un grupo famoso en los años 80’s del género musical tejano o tex-mex.

La trayectoria del padre de Selena inicio siempre en la música, creció siendo el mayor de siete hijos, cuando estaba cursando la secundaria se unió al grupo The Dinos, formado por solo hombres jóvenes y que en la época cantaban canciones pop en inglés.

En cuestiones de amor, conoció a la madre de Selena, Marcella Samora, en medio de su servicio militar en Fort Lewis, en el estado de Washington, su relación se dio tan profunda que el compositor le propuso matrimonio con 24 años en 1963.

Posteriormente, volvió a Texas y retomo su participación en el grupo musical The Dinos, para esa entonces su música ya no era en inglés, sino en español y formaba ya más parte del género regional mexicano que del pop.

Desde el nacimiento de sus hijos Quintanilla Jr. los incentivo al mundo del arte, a su hija la animaba a cantar, mientras que su hermano A.B. tocaba el bajo, los dos niños actuaban en un pequeño escenario de un restaurante de Quintanilla Jr., llamado los Papagayos, lastimosamente debido a una recesión el restaurante cerro en 1981.

Sin embargo, para ese tiempo ya eran reconocidos, a través de sus presentaciones la familia y el grupo musical Selena y Los Dinos fue adquiriendo fama más allá de Texas. No obstante, todo se termino con el asesinato de Selena en marzo de 1995.

o

Después de su muerte, su padre hizo gestiones de manera póstuma, como producir una película biográfica de la artista y anunciar en 2022 un álbum con canciones novedosas de la reina del tex-mex que fueron grabadas cuando era adolescente.

Finalmente, lo último que se sabia de la familia de Selena es que se habían pronunciado en contra de la solicitud de Yolanda Saldívar, (homicida de Selena), que pedía ser liberada de prisión, cabe resaltar que la petición fue negada en marzo y la familia recalcó que “seguiremos comprometidos a preservar la memoria de Selena”.

Temas relacionados:

Selena Quintanilla

Música

México

Fallecimiento

Muerte

Música mexicana

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Venezuela, la Virgen de Guadalupe y María Corina Machado, la reflexión que deja sacerdote por la celebración católica del 12 de diciembre

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así funciona el FIFA Pass, el innovador proceso para acelerar la entrada a EE. UU. para el Mundial 2026

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: NTN24
María Corina Machado

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

¿Giro a la derecha en Chile? José Antonio Kast se perfila como el favorito para la segunda vuelta electoral del domingo

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025, concedió entrevista a NTN24 en Oslo, Noruega - Foto NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Donald Trump y Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Bryan Stern, veterano de guerra y fundador de la organización Grey Bull Rescue, reveló a NTN24 que la extracción de María Corina Machado de Venezuela fue la operación más arriesgada de su carrera.
María Corina Machado, Nobel de Paz

"No le pedimos permiso a nadie; no respondemos ante nadie": hablamos con el líder del operativo de rescate de María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Hugo El Pollo Carvajal y Donald Trump - AFP
La Noche

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Nicolás Maduro y Daniel Ortega | Foto AFP
Régimen de Nicaragua

Daniel Ortega reafirmó su apoyo con Nicolás Maduro y aseguró que EE. UU. “se equivoca” amenazándolo

Dictador Nicolás Maduro | Foto AFP
Venezuela

Expertos analizan el aumento de medidas de seguridad implementadas por Maduro como cambiar lugares para dormir ante presión de Estados Unidos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Hugo El Pollo Carvajal y Donald Trump - AFP
La Noche

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

A la izquierda, la cantante Dua Lipa, a la derecha, la cantante colombiana, Shakira-Foto: EFE
Dua Lipa

Así suena la versión de ‘Antología’ de Shakira que Dua Lipa interpretó en su concierto en Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

Fiscalía de Colombia imputa a dos exministros del presidente Petro por corrupción

Nicolás Maduro y Daniel Ortega | Foto AFP
Régimen de Nicaragua

Daniel Ortega reafirmó su apoyo con Nicolás Maduro y aseguró que EE. UU. “se equivoca” amenazándolo

Venezuela ante Perú en la Liga de Naciones Femenina - Foto: EFE
La Vinotinto

"Hay un nuevo líder en Sudamérica": la FIFA felicita a La Vinotinto femenina tras ubicarse en lo más alto de la tabla de la Liga de Naciones y dejar atrás a Colombia

Canadá contra Venezuela / FOTO: EFE
La Vinotinto

“Esto es un sentimiento que no se puede ir así no clasifiquemos al mundial”: Telasco Segovia por la falta de apoyo a la Vinotinto en su amistoso contra Canadá

Dictador Nicolás Maduro | Foto AFP
Venezuela

Expertos analizan el aumento de medidas de seguridad implementadas por Maduro como cambiar lugares para dormir ante presión de Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre