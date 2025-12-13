Muere el padre de la leyenda mexicana Selena Quintanilla: esta fue su trayectoria como participe en The Dinos y Selena y Los Dinos

Abraham Quintanilla falleció a los 86 años, de acuerdo con el anunció que hizo su hijo Abraham Quintanilla III en su cuenta de Instagram, la publicación venia acompañada de una foto de su padre con el mensaje: “Con gran pesar tengo que informarles que mi papá falleció hoy”.

El padre de Selena Quintanilla, Abraham Isaac Quintanilla Jr., fue el manager de la cantante y formó parte de la banda Selena y Los Dinos, un grupo famoso en los años 80’s del género musical tejano o tex-mex.

La trayectoria del padre de Selena inicio siempre en la música, creció siendo el mayor de siete hijos, cuando estaba cursando la secundaria se unió al grupo The Dinos, formado por solo hombres jóvenes y que en la época cantaban canciones pop en inglés.

En cuestiones de amor, conoció a la madre de Selena, Marcella Samora, en medio de su servicio militar en Fort Lewis, en el estado de Washington, su relación se dio tan profunda que el compositor le propuso matrimonio con 24 años en 1963.

Posteriormente, volvió a Texas y retomo su participación en el grupo musical The Dinos, para esa entonces su música ya no era en inglés, sino en español y formaba ya más parte del género regional mexicano que del pop.

Desde el nacimiento de sus hijos Quintanilla Jr. los incentivo al mundo del arte, a su hija la animaba a cantar, mientras que su hermano A.B. tocaba el bajo, los dos niños actuaban en un pequeño escenario de un restaurante de Quintanilla Jr., llamado los Papagayos, lastimosamente debido a una recesión el restaurante cerro en 1981.

Sin embargo, para ese tiempo ya eran reconocidos, a través de sus presentaciones la familia y el grupo musical Selena y Los Dinos fue adquiriendo fama más allá de Texas. No obstante, todo se termino con el asesinato de Selena en marzo de 1995.

Después de su muerte, su padre hizo gestiones de manera póstuma, como producir una película biográfica de la artista y anunciar en 2022 un álbum con canciones novedosas de la reina del tex-mex que fueron grabadas cuando era adolescente.

Finalmente, lo último que se sabia de la familia de Selena es que se habían pronunciado en contra de la solicitud de Yolanda Saldívar, (homicida de Selena), que pedía ser liberada de prisión, cabe resaltar que la petición fue negada en marzo y la familia recalcó que “seguiremos comprometidos a preservar la memoria de Selena”.