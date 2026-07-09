NTN24
Jueves, 09 de julio de 2026
Jueves, 09 de julio de 2026
Actor

Actor colombiano recibe histórica nominación a los Premios Emmy por su memorable actuación en serie que apunta a ser una de las mejores del año

julio 9, 2026
Por: Luis Cifuentes
Actor Carlos Manuel Vesga, nominado a los Premios Emmy - Foto: EFE
Actor Carlos Manuel Vesga, nominado a los Premios Emmy - Foto: EFE
Un reconocido actor colombiano fue nominado en la categoría Mejor Actor de Reparto, lo que representa un reconocimiento histórico para un artista del país.

En las últimas horas se conocieron las series nominadas a los Premios Emmy 2026, que reconocen a las mejores producciones de la televisión de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR

Entre las series más destacadas se encuentra Pluribus, un drama posapocalíptico creado por el icónico director Vince Gilligan, quien fue el autor de la aclamada serie Breaking Bad.

Además de estar nominada al premio como Mejor Serie Dramática, la producción audiovisual goza de 17 nominaciones más, entre ellas, mejor actriz principal y mejor actor de reparto.

o

Precisamente, un reconocido actor colombiano fue nominado en la categoría Mejor Actor de Reparto, lo que representa un reconocimiento histórico para un artista del país.

Se trata de Carlos Manuel Vesga, quien interpreta a Manousos Oviedo en la prometedora serie de Apple TV.

El actor bogotano de 50 años recibe así su primer reconocimiento internacional tras una larga trayectoria en la televisión y el cine de su país.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran sus participaciones en telenovelas como Café con Aroma de Mujer, El general Naranjo, Tormenta de Amor y Nadie me quita lo bailao.

Vesga se une así a actores como Sofía Vergara y Jhon Leguizamo que en el pasado también fueron nominados a los Premios Emmy.

o

Solamente, Leguizamo se ha llevado el galardón cuando en 1999 fue reconocido en la categoría Mejor Actuación Individual en un Programa de Variedades o Música tras su participación en Freak.

Los ganadores de los Premios Emmy se conocerán el próximo lunes 14 de septiembre de 2026 en su edición 78.

Temas relacionados:

Actor

Premios Emmy

Series

Apple

Premios

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Cuba, entre la oscuridad y la represión: tercer colapso del sistema eléctrico mientras la dictadura endurece sus brutales prácticas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El régimen de Venezuela es experto en el lenguaje visual, esa foto es desgraciada": expertos analizan en NTN24 el "acercamiento" entre John Barrett y Diosdado Cabello

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué riesgos enfrentaría María Corina Machado si regresa a Venezuela?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Régimen de Irán lanzó misiles y desplegó drones que impactaron a al menos tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"El presidente Petro ha mostrado su verdadera cara; la de una persona que desconoce la democracia": Francisco Barbosa ante negativa a reconocer los resultados electorales

La Guaira - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Terremotos en Venezuela generarían nuevo impacto migratorio en la región: experto explica cuál es el panorama

María Corina Machado, Plíder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

¿Qué riesgos enfrentaría María Corina Machado si regresa a Venezuela?

Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"Cuando miras a Venezuela e Irán, esencialmente, sus militares fueron demolidos": Trump defiende en la OTAN recientes ataques de Estados Unidos

Estados Unidos da por terminada la tregua con el régimen de Irán.
Estados Unidos ataca a Irán

Donald Trump anuncia fin de la tregua con el régimen de Irán y Estados Unidos lanza poderosos ataques

Más de Entretenimiento

Ver más
Premio Grammy | Foto: EFE
Premios Grammy

Premios Grammy 2027: la Academia de la Grabación anunció el anexo de cinco nuevas categorías y cambios en sus reglas

Nicky Jam - EFE
Nicky Jam

"Hoy no se trata de música": Nicky Jam se suma a la ayuda para Venezuela y envía suministros en su avión privado

Christian Nodal, músico mexicano - Fotos: EFE / X
Christian Nodal

¿'Fue sin querer queriendo'?: adulta mayor se hace viral al dar beso accidental a Christian Nodal en medio de un concierto

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Agente ICE - AFP
ONU

La ONU pide que se investigue el aumento de las muertes de migrantes en los centros de detención del ICE en Estados Unidos

Colombia ante Portugal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección Colombia

Entrenador de potencia europea asegura que Colombia es ahora una de las favoritas a ganar el Mundial 2026

Escándalo en el tenis: suspenden por cuatro años a la campeona de Wimbledon 2023 Marketa Vondrousova - AFP
Tenis

Escándalo en el tenis: suspenden por cuatro años a la campeona de Wimbledon 2023 Marketa Vondrousova

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Gustavo Petro, preidente de Colombia - Fotos: EFE
Gobierno Petro

"Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella": Petro sobre llamada que tuvo este viernes con el mandatario norteamericano

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Así se disputarán los cuartos de final del Mundial 2026 con Inglaterra y Noruega como el partido más atractivo: fechas y horarios

Terremoto en Venezuela (AFP)
Terremoto en Venezuela

Asciende a 2.954 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

Boris Pistorius - Foto EFE
Alemania

Alemania asegura que envió dos buques al mar Rojo para posible misión militar luego de que Trump firmara un acuerdo con el régimen de Irán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre