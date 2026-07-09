Actor colombiano recibe histórica nominación a los Premios Emmy por su memorable actuación en serie que apunta a ser una de las mejores del año

En las últimas horas se conocieron las series nominadas a los Premios Emmy 2026, que reconocen a las mejores producciones de la televisión de Estados Unidos.

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Entre las series más destacadas se encuentra Pluribus, un drama posapocalíptico creado por el icónico director Vince Gilligan, quien fue el autor de la aclamada serie Breaking Bad.

Además de estar nominada al premio como Mejor Serie Dramática, la producción audiovisual goza de 17 nominaciones más, entre ellas, mejor actriz principal y mejor actor de reparto.

Precisamente, un reconocido actor colombiano fue nominado en la categoría Mejor Actor de Reparto, lo que representa un reconocimiento histórico para un artista del país.

Se trata de Carlos Manuel Vesga, quien interpreta a Manousos Oviedo en la prometedora serie de Apple TV.

El actor bogotano de 50 años recibe así su primer reconocimiento internacional tras una larga trayectoria en la televisión y el cine de su país.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran sus participaciones en telenovelas como Café con Aroma de Mujer, El general Naranjo, Tormenta de Amor y Nadie me quita lo bailao.

Vesga se une así a actores como Sofía Vergara y Jhon Leguizamo que en el pasado también fueron nominados a los Premios Emmy.

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Solamente, Leguizamo se ha llevado el galardón cuando en 1999 fue reconocido en la categoría Mejor Actuación Individual en un Programa de Variedades o Música tras su participación en Freak.

Los ganadores de los Premios Emmy se conocerán el próximo lunes 14 de septiembre de 2026 en su edición 78.