Justicia británica determina que Bear, el hijo de 9 años de Liam Payne, será el único heredero de la ostentosa fortuna del exintegrante de One Direction

El caso de la herencia del famoso cantante británico Liam Payne ha dado un giro inesperado este martes tras la radical decisión que tomaron las autoridades en Inglaterra. Según han informado varios medios internacionales, la justicia británica determinó que el hijo del cantante, Bear, de 9 años, será el único heredero de la fortuna del exmiembro de One Direction.

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Debido a que Payne no dejó testamento, los tribunales ingleses tomaron el control del caso y decidieron que el heredero universal de la fortuna valorada por más de 29 millones de dólares será para el hijo que compartía el cantante con la artista Cheryl Cole.

De acuerdo al fallo, el menor de edad podrá disponer de una parte de la ostentosa fortuna para cubrir sus necesidades, así como también garantizar su bienestar.

Sin embargo, el resto de la fortuna permanecerá bajo un fidecomiso al que podrá acceder una vez cumpla la mayoría de edad.

Esto se da a casi dos años de la muerte del cantante, quien falleció el pasado 16 de octubre del 2024, en un hotel en Buenos Aires, Argentina.

El cantante que tenía 31 años cayó desde un patio interno del hotel tras haber consumido, durante los tres días de su estadía, cantidades significativas de alcohol, cocaína, combinadas con antidepresivos.

No obstante, por su caso han sido imputadas varias personas en el país sudamericano. En diciembre de 2024, se conoció que la justicia argentina procesó a cinco personas imputadas en la investigación por la muerte de Payne ocurrida en octubre.

"Tres de los acusados quedaron procesados sin prisión preventiva por homicidio culposo, y los otros dos por el delito de suministro de estupefacientes, y a ellos se les dictó prisión preventiva", dice el comunicado del fiscal a cargo de la causa.

"R.L.N, representante de la víctima y quien acompañaba a Payne también en este viaje a la ciudad Buenos Aires para conseguir nuevamente su visa estadounidense; la gerenta del hotel, G.A.M.; y el jefe de recepción del mismo, E.R.G.; son los tres procesados como autores de un 'homicidio culposo' (...) que prevé una pena de 1 a 5 años de prisión", informó la fiscalía, que añadió que se les trabó un embargo de 50 millones de pesos (48.000 dólares).

Y para marzo de 2026 la justicia de Argentina anunció que excarceló a los dos acusados de proveer droga a Liam Payne.

El caso está a cargo de la jueza Karina Andrade, responsable del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 15 de la ciudad de Buenos Aires, quien dictó la liberación de los jóvenes Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereya, tras varios meses de prisión domiciliaria mientras sigue la investigación.

Cabe resaltar que los jóvenes estaban acusados de proveerle cocaína a Payne previo a su muerte.

El abogado de Pereya, Augusto Cassiau, dijo al medio EFE que su cliente fue liberado después de que la jueza descartara el peligro de fuga y la posibilidad de amedrente a testigos. Cassiau dijo que la jueza “tomó en consideración que sea joven, que haya trabajado toda su vida y que necesite trabajar”.