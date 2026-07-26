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Domingo, 26 de julio de 2026
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Lionel Messi

Lionel Messi reaparece en público tras final del Mundial 2026: asistió a importante partido

julio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Tras el partido disputado el pasado domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, Messi abandonó el recinto en completo silencio.

El astro argentino de 39 años eligió el Club Atlético Unión de Arroyo Seco como escenario para romper su silencio mediático, asistiendo a un partido de Leones FC, la institución deportiva de su familia que actualmente compite en la cuarta categoría del fútbol argentino.

Tras el partido disputado el pasado domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, Messi abandonó el recinto en completo silencio.

Mientras el resto de la selección argentina regresó al país el lunes y fue recibido por una multitud durante la noche, el capitán de la Albiceleste optó por un camino diferente.

El martes por la mañana viajó en un vuelo privado hacia Rosario junto a su familia, refugiándose inmediatamente en su residencia en la zona.

En el Estadio Antonio Di Giacomo, Messi se presentó vestido con un abrigo negro y capucha, llevando un mate en mano, acompañado por sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

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El crack rosarino presenció desde la tribuna el encuentro correspondiente a la fecha 21 del torneo de Primera C Metropolitana, donde Leones FC enfrentó a Central Córdoba de Rosario.

El resultado no fue favorable para el equipo familiar, que cayó 2-0 con goles de Marcos Córdoba y Franco Fernández. Con esta derrota, Leones FC acumula 29 puntos tras registrar 7 victorias, 8 empates y 5 derrotas, ubicándose en la cuarta posición de la Zona B, a siete unidades del líder Cañuelas y con un partido pendiente.

La institución deportiva está presidida por Matías Horacio Messi, hermano mayor de Leo, y cuenta con la participación de otros miembros de la familia en la directiva: su hermana menor María Sol como vocal suplente y su sobrino Tomás Matías como Revisor de Cuentas Suplente. El club debutó en la Primera C Metropolitana en marzo de este año.

Al finalizar el encuentro, Messi descendió desde una terraza junto a sus hijos. El campeón mundial saludó cordialmente a los presentes, atravesó el campo de juego y abordó su vehículo para retirarse.

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