Luto en el fútbol sudamericano tras la repentina muerte de un jugador de 22 años: esto es lo que se sabe

El fútbol uruguayo atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento del delantero Bruno Betancor, quien perdió la vida este jueves debido a un paro cardiorrespiratorio.

La noticia fue confirmada por su actual club, Deportivo Italiano, institución que milita en la Primera División Amateur de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí nuestro jugador, Bruno Betancor o mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. Bola vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano y como dirías vos primo Bola hay que ver. QEPD", expresó el club en sus redes sociales.

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Betancor construyó su carrera formativa en Fénix de Uruguay antes de incorporarse a Peñarol, donde realizó su debut en Primera División en 2023 con apenas 18 años. Durante su paso por el conjunto aurinegro, el atacante disputó 14 encuentros desde su primera aparición el 25 de marzo contra Liverpool.

En 2024, su trayectoria lo llevó a experiencias internacionales mediante préstamos a Everton de Chile y Rentistas. Precisamente en el equipo viñamarino consiguió anotar su único tanto en el fútbol profesional, en un partido frente a Coquimbo Unido. Posteriormente, su recorrido continuó por Cerro y más tarde se trasladó al Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos.

Al retornar a territorio uruguayo, el joven futbolista conocido como "Bola" acordó su incorporación a Cerrito, aunque nunca llegó a debutar ya que el club decidió rescindir el contrato. Este año había fichado por Deportivo Italiano, donde participó en cuatro partidos y anotó dos goles en la tercera categoría del balompié uruguayo.

Diversos clubes donde el jugador desarrolló su carrera expresaron sus condolencias. Peñarol manifestó: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus amigos y al club Deportivo Italiano, abrazándolos en tan difícil momento".

El Club Atlético Cerro también emitió un comunicado: "Manifestamos su profundo pesar por el fallecimiento de Bruno Betancor, quien supo vestir y defender con compromiso los colores de nuestra institución". La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales publicó: "La MUFP está de luto. Nuestras condolencias para su familia y amigos".