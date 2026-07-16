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Jueves, 16 de julio de 2026
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Denuncia

Denuncian posible plan de fuga en cárcel de Itagüí que involucra a capos narcocriminales: estas son algunas de las pruebas que evidenciarían el plan

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Entre los reclusos se encuentran 23 cabecillas narcocriminales que desde junio de 2023 participan en los denominados diálogos socio jurídicos bajo el amparo de la política de Paz Total del Gobierno Petro.

Una grave denuncia sacude a Colombia. Varios jefes criminales de alta peligrosidad recluidos en la cárcel de Itagüí estarían planeando una fuga masiva antes del 7 de agosto, fecha en la que Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia.

La denuncia fue presentada formalmente ante la Fiscalía General de la Nación por Alejandro de Bedout, presidente del Concejo de Medellín, quien recibió información detallada de una fuente anónima sobre el presunto plan criminal. Según el radicado oficial, la logística habría sido acordada con personal externo al centro penitenciario.

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Entre los reclusos se encuentran 23 cabecillas narcocriminales que desde junio de 2023 participan en los denominados diálogos socio jurídicos bajo el amparo de la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro.

Estos incluyen a José Leonardo Muñoz, alias Douglas, condenado a 32 años; Sebastián Murillo, alias Lindolfo, con 18 años y seis meses; y Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, con condena de 36 años.

El programa periodístico La Noche obtuvo información exclusiva sobre las presuntas rutas de escape identificadas: la urbanización Villa Eloísa, ubicada al suroccidente del penal con salida por la carrera 68 con calle 71 sur; la Institución Educativa Consejo Municipal en el noroccidente, con acceso hacia las calles 24 y 25; y la carrera 67 en el costado oriental que conduce hacia el sector de la urbanización Limón.

Según testimonios recopilados, una reunión habría sido convocada por la banda criminal 'La Terraza' en la comuna de Manrique durante los primeros días de julio para coordinar la operación.

A los motoristas contratados se les estaría ofreciendo entre 20 y 30 millones de pesos por participar en la misión.

"Nosotros tenemos un deber de denuncia. Yo el día martes recibo una llamada que duró alrededor de nueve minutos", explicó Alejandro de Bedout en NTN24.

El concejal agregó que "inmediatamente el mismo 14 de julio lo primero que hago es poner ante las autoridades, como en la Fiscalía General de la Nación, una denuncia puntual con el material probatorio que tengo".

La concejal Claudia Carrasquilla, del partido Centro Democrático, advirtió sobre las consecuencias: "Quienes están privados de la libertad y sentados en las supuestas mesas de diálogos socio jurídicos son los 23 cabecillas que tenemos más importantes de la ciudad de Medellín y más peligrosos".

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La cárcel La Paz de Itagüí es una penitenciaría de alta y mediana seguridad que actualmente alberga a 1.240 internos. Según la información recibida, los cabecillas estarían desesperados ante la llegada del nuevo gobierno, que ha anunciado que pondrá fin a los beneficios y les hará cumplir efectivamente sus condenas.

Fuentes adicionales revelaron que Juan Camilo Rendón, alias "Saya", máximo cabecilla de la banda 'La Terraza', habría pagado 600 millones de pesos para intentar un traslado a la cárcel de Palmira. La Fiscalía General de la Nación deberá ahora investigar y verificar toda la información presentada en la denuncia formal.

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