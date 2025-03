Justin dejó conmovedoras reflexiones sobre el odio y el sentirse como un fraude: “no le dije a nadie que lo sentía”

En las últimas horas, el reconocido cantante canadiense Justin Bieber ha compartido un importante mensaje en sus redes sociales que aumentan la preocupación sobre su salud mental.

Desde su cuenta de Instagram, el intérprete de ‘Ghost’ abrió un poco su corazón y dio unas reflexivas palabras sobre todo el odio que ha recibido desde que era un adolescente en la industria musical.

En sus historias de Instagram, Bieber escribió: “siempre me dijeron de niño que no debía odiar, pero eso me hizo sentir como si no tuviera permitido sentirlo, así que no le dije a nadie que lo sentía”.

“Lo que me hizo sentir como si me estuviera ahogando, sintiéndome inseguro por reconocerlo”, añadió.

Justin continuó su escrito diciendo: “creo que podemos dejar que el odio fluya. Pero primero, reconociendo que está ahí. ¿Cómo no sentir odio después de todo el dolor que hemos vivido?”.

Esta publicación se dio, luego de que confesara que a menudo padece del síndrome del impostor, pues expresó que en ocasiones se siente como un “fraude”.

En ese mensaje, el canadiense explicó que: “toda mi vida la gente me ha dicho: ‘Justin, te lo mereces’ y personalmente siempre me he sentido indigno. Como si fuera un fraude”.

“Cuando la gente me dice que me merezco algo, me hace sentir furtivo como si supieran mis pensamientos. Que tan crítico soy, que tan egoísta realmente soy, entonces no dirían eso”, añadió.

El intérprete de ‘Yummy’ aseguró en el escrito que: “si te sientes furtivo, bienvenido al club. Definitivamente me siento desprevenido y no calificado la mayoría de los días”.

Todas estas reflexiones las compartió mientras se encontraba de viaje en Disneyland junto a su esposa Hailey Bieber, y su amigo y colega, The Kid Laroi.

El cantante, que debutó en 2010 con tan solo 16 años, se convirtió rápidamente en uno de los artistas en ascender más rápido en el mundo de la música.

Sin embargo, Justin siempre ha hablado abiertamente sobre como su fama y reconocimiento lo han hecho tener problemas ligados a su salud mental, así como también buscar refugio en las drogas y el alcohol.