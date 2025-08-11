¿Quién está detrás del magnicidio de Miguel Uribe y cuál es su impacto para la democracia?

Colombia volvió a estremecerse por cuenta de la violencia, esta vez, por la muerte de Miguel Uribe, precandidato presidencial de la oposición, víctima de un atentado que deja más preguntas que respuestas.

La noticia sacude no solo el panorama político nacional, sino también la memoria colectiva de un país que ha visto cómo la violencia intenta dictar las reglas del juego democrático.

¿Quién está detrás de este ataque? ¿Qué significa este golpe en medio de una campaña que apenas comienza? ¿Estamos repitiendo los errores del pasado, donde las balas decidían quién podía aspirar al poder?

En Ángulo abrimos el debate sobre las implicaciones para la seguridad de los candidatos, la creciente polarización en Colombia y en otros países de la región.

Una conversación urgente, porque lo que está en juego no es solo una elección, sino la salud misma de nuestra democracia.

Guillermo Lasso, expresidente de Ecuador, hizo un profundo análisis sobre el impacto del magnicidio y el peligro que representa para la democracia.