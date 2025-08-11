NTN24
Miguel Uribe Turbay

“No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos”: Petro se pronunció sobre la muerte Miguel Uribe

agosto 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
La Fundación Santa Fe informó el pasado fin de semana que el estado clínico del político "revirtió a una condición crítica debido a un episodio de hemorragia".

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el fallecimiento del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

Desde su cuenta en la red social de X, el mandatario de los colombianos le envió su sentido pésame a la familia del político colombiano.

El líder del partido Pacto Histórico también afirmó ante el fallecimiento de Miguel Uribe que “la vida está por encima de cualquier ideología”.

“He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida, como la prioridad número uno de los objetivos a alcanzar y como el eje estructurante de toda nuestra acción”, añadió.

Y por ello siente que su gobierno lo hizo precisamente en “un país que vive una paradoja inmensa: ser el espacio de mayor diversidad natural y humana del planeta y al mismo tiempo, ser uno de los países con más violencia permanente, donde se mata sin ningún sentido”.

Por ello aseguró que la violencia en el país “viene siendo derrotada a través de las últimas décadas”.

“En un gobierno progresista, amante de la vida, ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición. Sus causas, aún en averiguación, marcan por ahora, un camino muy diferente al que inicialmente y de manera prejuiciada, se insinuó”, puntualizó.

Petro expresó que la investigación sobre el atentado contra el senador debe de “profundizarse” y que serán las autoridades correspondientes las encargadas de pronunciarse en su momento.

“Al gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar. Sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad es, para el gobierno, la prioridad. No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos”, señaló.

El mandatario explicó que la venganza no es el camino de Colombia y que por esas venganzas “llevamos décadas de violencia. No más”.

“Por eso estamos tristes, nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la Vida. Por eso lo que queda es el duelo y seguir adelante”, finalizó.

Este lunes en la madrugada se conoció el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, quien sufrió un atentado el pasado 7 de julio durante un mitin político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.

Desde entonces, el político pasó dos meses luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe.

La clínica informó el pasado fin de semana que el estado clínico del político "revirtió a una condición crítica debido a un episodio de hemorragia".

"En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo", indicó la clínica.

Temas relacionados:

Miguel Uribe Turbay

Gustavo Petro

