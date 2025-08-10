NTN24
Domingo, 10 de agosto de 2025
Conflicto

"Las dos opciones que tiene Israel son malas": analista en Medio Oriente sobre conflicto entre país hebreo y Hamás

agosto 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En diálogo con NTN24, Joseph Hage analizó la actual situación en la Franja de Gaza.

El analista en Medio Oriente Joseph Hage se refirió en el programa La Tarde de NTN24 a la actual situación en la Franja de Gaza y la ofensiva de Israel contra Hamás.

Hage argumentó que las dos opciones que tiene actualmente Israel son malas: “Entrar a Gaza, eliminar a Hamás, es una mala opción. Y la otra, dejar que Hamás haga lo que quiere, no entregar los rehenes y quedarse allí sobreviviendo, a largo plazo el daño será todavía más grande”, dijo.

En ese contexto, agregó que “Israel está consciente de que la comunidad internacional no puede quedarse callada sobre lo que está pasando, pero tampoco está exponiendo una solución”, aunque aseveró que Estados Unidos, los ingleses, los franceses, Egipto y Catar trataron de convencer a Hamás de salir de la franja de Gaza.

“Hamás no quiere salir, quiere dejar rastros para que salga uno o dos de los líderes, que quede alguien que pueda operar más en la Franja de Gaza”, aseguró.

En cuanto a la situación actual de la población civil en el enclave palestino que, según la prensa internacional está devastado en más de un 90 por ciento, Hage aseguró que “ya empezó el núcleo de la administración civil”.

“Esto ya lo empezó no solamente Israel, sino también la Autoridad Palestina. Tiene palestinos que se comunican con ellos y están haciendo su propio enclave, su propio enclave allí, independiente. Por eso queda Hamás encerrada (...) Allá está manteniendo el orden otra gente que no pertenece a Hamás. Por eso es el plan israelí”, aseguró.

