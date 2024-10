La curiosa historia de la cantante Olivia Rodrigo quien estuvo a punto de ser arrestada luego de ser confundida con Olivia Rodríguez

Durante una entrevista con el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la cantautora y actriz estadounidense Olivia Rodrigo reveló que estuvo a punto de ser arrestada luego de ser confundida con una delincuente.

Según dijo la artista de 21 años, la anécdota tuvo lugar durante uno de sus viajes de la gira musical GUTS World Tour, justo antes de volar de Canadá a Portland.

La joven estrella aseguró ante los micrófonos del show televisivo que agentes de Policía la pararon en una terminal aérea de dicho país y posteriormente la llevaron a una sala de interrogatorios.

Olivia, quien al principio pensó que solo se trataba de fans que querían una fotografía o un autógrafo, continuó su historia diciendo que en la sala uno de los agentes le preguntó si alguna vez había sido arrestada, a lo que respondió asustada que no.

Pero no todo terminó ahí y el agente insistía con su interrogatorio, preguntándole si estaba segura de la respuesta que había dado. "Quizás he sido arrestada alguna vez y no lo sé", relató la mujer al presentador argumentando que ella misma entró en duda durante su experiencia con la Policía.

Tras media hora de interrogatorio, los agentes policiales prosiguieron a consultarle su nombre y ella respondió entre susto: "Olivia Rodrigo". En ese entonces, la Policía se percató de que se trataba de la persona equivocada.

VEA TAMBIÉN Cantante colombiano compró equipo de fútbol en Europa y aspira con “jugar la Champions en algún momento” o

"Hay una joven que se parece mucho a ti, con la misma edad que tú y que ha sido detenida en múltiples ocasiones... pero se llama Olivia Rodríguez", indicó en ese entonces la autoridad a la artista.

Olivia Rodrigo es una joven estrella que se popularizó a finales de la década de 2010 por sus apariciones en los programas de televisión 'Bizaardvark' y 'High School Musical: el musical: la serie'.