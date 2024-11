La furiosa respuesta de Alejandro Sanz a usuario que comparó a su nueva novia con Shakira

El cantante español Alejandro Sanz es tendencia en redes sociales tras responderle a usuario que comparó a su nueva pareja sentimental con la cantante colombiana Shakira.

La polémica inició luego de que el artista comentara una fotografía de su nueva novia Candela Márquez, una actriz española de 36 años, casi 20 menor que él y con quien el cantante estaría rehaciendo su vida amorosa.

“Mi niña, ya te extraño. Nos vemos pronto. No hay manera de explicar lo que no tiene explicación. La belleza exterior es evidente, la interior requiere de una sensibilidad que no es fácil de entender. Cuanto más ruido, más te quiero”, fueron las palabras del español a su nueva pareja.

Dicho comentario no pasó desapercibido por los internautas quienes rápidamente reaccionaron al nuevo romance entre Sanz y Márquez e incluso la compararon con la barranquillera con quien se le ha relacionado a lo largo de los años.

“Sanz no supera a Shakira y como ella no le hizo caso se agarró a esta que esta igualita, pero sigue cantándole a la cubana que tampoco supera”, comentó uno de los usuarios.

Ante el comentario, el artista reaccionó y puso punto final a todas las comparaciones de su nueva novia con Shakira.

“Pobrecito, sumérgete, pero sumérgete mucho más. Tu lugar está ahí en el fondo. Donde nada importa, no más respirar y ahí vas a entender tu comentario”, respondió Sanz.

A lo largo de los años, los seguidores de los dos artistas han destacado la química palpable que existe entre ellos y expresan permanentemente su deseo de verlos juntos, al menos en el campo artístico.

No obstante, tanto Sanz como Shakira han dejado claro en diversas ocasiones que solamente comparten una admiración mutua y una amistad sólida que ha perdurado a lo largo de los años.

Y aunque en el pasado se ha especulado sobre un posible romance, ambos han dejado claro que su relación es puramente profesional y amistosa.

De hecho, recientemente, en una emotiva publicación en Instagram, Alejandro Sanz conmemoró los 17 años de su otra colaboración con Shakira: el exitoso tema "Te lo agradezco, pero no". La canción, lanzada en enero de 2007, también ha causado siempre revuelo entre los fanáticos.

VEA TAMBIÉN Shakira presume producto típico de Colombia con el que llega al trabajo para preparar la coreografía de su gira musical o

En esa oportunidad, el reconocido cantante español expresó su gratitud hacia Shakira por bailar la vida junto a él, incluso cuando han tenido que decir que no.

Mencionando la frase "Dicen que tras 'La tortura' viene la calma. En nuestro lenguaje, es un 'Te lo agradezco, pero no'", Sanz recordó los momentos compartidos con la colombiana a lo largo de su carrera musical.

La reacción de Shakira no se hizo esperar y respondió al mensaje de Sanz desde sus redes sociales con un sentido "Love this". La emoción se extendió también a Twitter, donde Sanz destacó la importancia de la gratitud en la vida y cómo un "Te lo agradezco, pero no" a tiempo puede cambiar cualquier destino.

Por todo esto, los seguidores de ambos artistas siguen recordando sus colaboraciones y aprovechan cada aniversario para expresar su entusiasmo en las redes sociales, pidiendo una nueva canción juntos. Aseguran que cuando Sanz y Shakira se unen, el éxito está garantizado.