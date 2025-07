Falleció Connie Francis, la cantante del 'Pretty Little Baby' que se ha hecho viral recientemente en TikTok

La cantante estadounidense Connie Francis, famosa en los años 1950 y 1960 por temas como "Everybody's Somebody's Fool" y "Stupid Cupid", falleció a los 87 años, anunció este jueves su agente.

La artista, cuyo verdadero nombre era Concetta Rosa Maria Franconero, fue hospitalizada a principios de este mes tras experimentar fuertes dolores, según su página oficial de Facebook.

La artista había ingresado al hospital el pasado 2 de julio debido a "un dolor extremo", luego de sufrir fuertes dolores en la cadera que la dejaron varios días en silla de ruedas.

La noticia fue confirmada por su amigo y presidente de Concetta Records, Ron Roberts, a través de un mensaje compartido en redes sociales: “Con gran pesar y extrema tristeza les informo del fallecimiento de mi querida amiga Connie Francis anoche”.

Connie Francis había experimentado un resurgimiento de popularidad en los últimos meses gracias a su éxito "Pretty Little Baby", lanzado en 1962. La canción se volvió viral en redes sociales, especialmente en TikTok.

Nacida en Newark, cerca de Nueva York, en el seno de una familia italoamericana, saltó a la fama con el lanzamiento en 1958 del álbum “Who’s Sorry Now".

Durante su carrera vendió millones de discos en todo el mundo. "Con gran pesar e infinita tristeza les informo del fallecimiento de mi amiga Connie Francis anoche", escribió Ron Roberts en las redes sociales, sin dar detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Otros de sus éxitos fueron 'My Heart Has a Mind of Its Own', en 1960, y 'Don't Break the Heart That Loves You', en 1962.