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Miércoles, 01 de julio de 2026
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Miley Cyrus

"Algo hermoso. Alguien icónico": Mattel inmortaliza a Miley Cryus en su nueva colección y presenta la Barbie inspirada en la exchica Disney

julio 1, 2026
Por: Diana Pérez
Miley Cyrus | Foto: EFE
Miley Cyrus | Foto: EFE
La muñeca de Barbie inspirada en la intérprete de "The Climb" está disponible desde el pasado 30 de junio y se podrá comprar en plataformas como Amazon, Target y Walmart a un precio aproximado de 60 dólares.

La cantante norteamericana Miley Cyrus suma un nuevo logró a su larga lista de éxitos y récords tras conocerse que ha sido inmortalizada en una nueva colección de la empresa Mattel y tendrá su propia muñeca Barbie.

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Este miércoles, la famosa empresa dedicada a la fabricación de juguetes, Mattel, anunció en las últimas horas que lanzó al mercado una nueva edición de una Barbie inspirada en la famosa cantante.

El anuncio lo hicieron desde sus redes sociales, en donde publicaron una fotografía de la muñeca vestida como la cantante junto con el mensaje: "Algo hermoso. Alguien icónico. Conoce a la muñeca Barbie Miley Cyrus ahora en los principales minoristas".

La vestimenta de la muñeca está inspirada en el look que luce la cantante en su videoclip "Golden Burning Sun", uno de sus más recientes trabajos discográficos, su noveno álbum de estudio "Something Beautiful".

Según explicó Mattel en su sitio web: "Desde actriz infantil hasta superestrella de la música, Miley Cyrus ha estado en el centro de atención durante la mayor parte de su vida y sabe cómo lucirlo. Nuestra última muñeca Barbie rinde homenaje a esta ganadora de premios e ícono de estilo, conocida por sus canciones que fusionan géneros y sus letras conmovedoras".

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Además, hizo énfasis en que el atuendo de cuero sintético de pies a cabeza, inspirado en el estilo motero, apareció en su video musical "Something Beautiful" e incluye "un bralette, pantalones ajustados y una llamativa chaqueta con cinturón y capucha extragrande, para un look final que es pura onda".

Por su parte, Miley dijo que esto "representa un sueño personal mío", porque Barbie es "algo que nunca superaré mientras evoluciona conmigo".

"Cuando era pequeña, le trencé el pelo y le cambié la ropa. Como adulto, atesoro mi colección que nunca saco de la caja. Sostener a mi Barbie en mis manos es un verdadero momento de círculo completo. Ahora tienes un pedacito de mí y cada vez que la abraces, espero que te recuerdes que estoy apoyando para que persigas tus propios sueños también", añadió.

La estrella del pop finalizó su mensaje en redes diciendo: "Mi Barbie, vestida con Alaïa personalizada para Golden Burning Sun, está disponible ahora".

La muñeca de Barbie inspirada en la intérprete de "The Climb" está disponible desde el pasado 30 de junio y se podrá comprar en plataformas como Amazon, Target y Walmart a un precio aproximado de 60 dólares.

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