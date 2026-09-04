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Hallazgo

A más de dos meses de los devastadores terremotos en Venezuela, un hombre encontró entre los escombros a una tortuga con vida: "Esto es un milagro, mi gente"

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Hombre encontró entre los escombros en La Guaira (Venezuela) a una tortuga con vida - Fotos: X
Hombre encontró entre los escombros en La Guaira (Venezuela) a una tortuga con vida - Fotos: X
El emotivo hallazgo fue registrado en las ruinas del conjunto Residencias Caribe, La Guaira.

Pasados poco más de dos meses tras los desoladores terremotos que enlutaron a Venezuela, un hombre encontró entre los escombros a una tortuga (morrocoy) con vida.

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"Luego de dos meses, me metí aquí, que ya me recuperé del pie, y mira lo grandioso que es la vida; una tortuguita mira, no puede abrir los ojos... Esto es un milagro, mi gente", expresó el hombre.

El emotivo hallazgo fue registrado en las ruinas del conjunto Residencias Caribe, La Guaira.

El régimen venezolano tiene varios días sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

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Desde hace once días (24 de agosto), la "administración interina" de Venezuela en cabeza de Delcy Rodríguez no se pronuncia al respecto.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas.

Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Según estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

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