Las afectaciones médicas que obligaron a Tina Turner a pensar en someterse a la eutanasia

El mundo de la música se encuentra de luto tras el fallecimiento de la denominada ‘reina del rock n’ roll’, Tina Turner, quien falleció este miércoles a sus 83 años cerca de Zúrich, en Suiza según informó su representante.

Turner logró influenciar varios géneros musicales como: el R&B, el rock y el soul, así como también se destacó por su interpretación y si forma de cantar que ha logrado inspirar a muchos artistas y músicos a lo largo de los años.

De hecho, grandes estrellas como Beyonce y Janet Jackson han repetido en algunas ocasiones cómo la ‘reina del rock n´ roll’ las inspiró e influyó en sus respectivas carreras musicales.

El recorrido de Tina Turner por la industria musical es algo por lo que la cantante siempre será recordad.

Sin embargo, mientras la artista se encontraba dejando su legado en el mundo tuvo que enfrentarse a una larga batalla contra una enfermedad que la obligó a tener que recibir medicación diaria por el resto de su vida.

Los últimos años de la estrella de la música se vieron empañados por varias afectaciones médicas que complicaron su salud.

La intérprete de ‘What’s Love Got to Do With It’ relato en el web show ‘Kidneys Love’, recientemente publicado, el cómo se dio cuenta de que era importante ser consciente de cuidar de su estado de salud.

Cuando fue diagnosticada en 1978 con hipertensión, la artista no le dio mucha importancia a su estado de salud, se descuido y no fue hasta el 2009 cuando sufrió un derrame cerebral que se puso en manos profesionales para tratar seriamente su enfermedad.

Según contó la estrella, el derrame cerebral se dio debido a una “hipertensión mal controlada”, pero señaló que ella es consciente de que se puso en peligro al negarse a aceptar la realidad de que “necesitaba medicación diaria por el resto de mi vida”.

“Consideré mi cuerpo un bastión invulnerable e indestructible durante demasiado tiempo”, confesó la intérprete de ‘I Don’t Wanna Lose You’.

Desde ese momento se puso al servicio de los médicos para poder controlar su enfermedad de manera adecuada, no obstante, no tardaron en surgir los efectos secundarios como la fatiga, náuseas e irritabilidad.

Los errores de Tina respecto a su salud no quedaron hasta ahí y su segundo descuido médico llegó cuando le hizo caso a un amigo suyo de acudir a un homeópata en Francia que le podía quitar los síntomas que estaba presentando.

Turner no podía estar más alejada de la realidad y aunque pudieron controlar los síntomas, para ese entonces la artista ya había perdido el 35% de la función de sus riñones.

La leyenda de la música aclaró que ella no les había comentado a sus médicos su experimento con el homeópata porque deseaba ver que en su segunda revisión médica los resultados de la medicación homeopática hubieran disminuido la tensión arterial y si le habían ayudado con la función renal.

No obstante, la diva señaló que hasta ese entonces “pocas veces en mi vida me había equivocado tanto”.

Esto porque los doctores le explicaron que los daños eran irreparables debido a que la función de sus órganos había descendida mínimos, lo que la hizo reflexionar sobre haber tomado los medicamentos homeopáticos.

“¿Cómo se me ocurrió tomar yo sola las decisiones sobre el tratamiento? Si hubiera tenido alguna idea del riesgo que corría, nunca me habría arriesgado con la medicina alternativa”, contó Turner.

Aunque se pensaban que las complicaciones en la salud de la ‘reina del rock n’ roll’ pararían ahí, la realidad es que en 2016 Tina Turner fe diagnosticada con cáncer intestinal, lo que supuso que la cantante se viera sometida a un gran deterioro físico y mental.

Para ese entonces Tina también tuvo que someterse durante varios meses a diálisis y en explicó que en ese momento de su vida se dio cuenta de que “la lucha por la curación también es siempre una lucha por la información precisa. Por ejemplo, no sabía que la insuficiencia renal crónica se denomina 'el asesino silencioso' ya que los síntomas no se notan hasta que se pierde un 80% del tejido renal”.

En 2017, fue sometida a un trasplante de riñón y aunque su esposo fue quien le donó los riñones su cuerpo, algo muy poco habitual en este tipo de tratamientos, intentó rechazar los órganos del donante lo que la sometió a varias hospitalizaciones.

“Seguía sintiendo náuseas y mareos, olvidaba cosas y tenía mucho miedo”, explicó Turner en su autobiografía ‘My love story’.

De hecho, la intérprete de ‘The Best’ comentó que antes de someterse al trasplante pensó en someterse a la eutanasia e incluso se apunto a la lista de una organización suiza que ayuda a la gente en este proceso.

No obstante, explicó que terminó desechando la idea porque su esposo “no quería perderme, no quería a ninguna otra mujer, ni ninguna otra vida”.