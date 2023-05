'Leo' Messi y su esposa coinciden en concierto junto a Gerard Pique y Clara Chía: “Noche mágica”

El futbolista argentino Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo acudieron a Barcelona (España) para asistir al último concierto de la banda británica Coldplay, celebrado en el Estadio Olímpico Lluís Companys durante el fin de semana.

Los argentinos no pasaron desapercibidos en las sillas del lugar y captaron la atención de varios espectadores, quienes difundieron fotografías y videos de ambos cuando disfrutaban del espectáculo de los británicos.

Varios fragmentos de vídeo difundidos en las redes sociales, evidencian el momento exacto en que suena la canción “Viva la Vida” de la agrupación, mientras que se ve al astro deportivo concentrado en la presentación de la banda.

No obstante la pareja no sólo se quedó con el show que presenciaron en sus sillas, pues Antonela Roccuzzo subió una fotografía en su cuenta de Instagram donde se ve departiendo con su esposo y los integrantes de Coldplay: Chris Martin, Guy Berryman, Jon Buckland y Will Champion.

Acompañada de la leyenda "Noche mágica", la influencer y modelo compartió con sus miles de seguidores la foto que plasmó la increíble noche que vivió junto a su esposo en España.

Pero la noche en el Estadio Olímpico Lluís Companys no solo estuvo engalanada por la presencia de Messi y Roccuzzo, pues otra pareja se llevó gran parte de las miradas: Gerard Piqué y Clara Chía.

A los mediáticos enamorados se les vio agarrados de la mano sin la necesidad de ocultarse de la prensa que los acecha desde la ruptura de Gerard Piqué con la cantante colombiana Shakira.

La noche romántica en la que se les vio muy enamorados y mostrando sus sentimientos ante las cámaras tiene mucho en común con la que vivió el futbolista junto a Shakira hace siete años atrás, cuando ambos asistieron a una presentación de Coldplay en 2016.