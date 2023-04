Mattel presentó a la nueva muñeca de Barbie con síndrome de Down

La famosa empresa de fabricación de juguetes para niños Mattel presentó este martes a la nueva muñeca Barbie con síndrome de Down en un intento para que más niños y niñas alrededor del mundo se puedan ver reflejados en la nueva muñeca.

La nueva muñeca fue lanzada al mercado gracias a la colaboración entre Mattel con la Sociedad Nacional de Down (NDSS, por sus siglas en inglés) para garantizar que la Barbie tenga la precisión de alguien con dicha condición.

A través de su cuenta de Instagram, Barbie publicó la foto oficial de la nueva muñeca y comentó que “en asociación con @NDSSorg, la nueva muñeca de moda #Barbie fue diseñada con propósito e inclusividad en el corazón de cada elección”.

“Con un marco más corto, la cara más redonda, rasgos más pequeños, y palmas incluyendo una sola línea, esta muñeca introduce una nueva escultura y detalla las características ilustrativas de las mujeres con síndrome de Down”, agrega el comunicado.

De acuerdo con Barbie, la muñeca esta vestida con los colores y símbolos que representan a la comunidad de síndrome de Down, además de llevar “tobilleras ortopédicas a juego y un collar de tres chevrones que representa las tres copias del cromosoma 21 que dan lugar a las características asociadas al síndrome de Down, y representa a ‘los pocos afortunados’ que tienen a alguien con síndrome de Down en su vida”.

Mattel señaló que esto se debe a que la compañía juega un papel importante durante el crecimiento de los niños y niñas en el mundo, así como también están dedicados a contrarrestar el estigma social.

Por medio de un comunicado, la vicepresidenta ejecutiva y directora global de la compañía, Lisa McKnight señaló que “Barbie juega un papel importante en las experiencias tempranas de un niño, y estamos dedicados a hacer nuestra parte para contrarrestar el estigma social a través del juego”.

Además, en el video de presentación de la nueva muñeca, la empresa recalcó los niños no juegan solamente para divertirse, sino también para desarrollar empatía y habilidades sociales.

“Cuando los niños juegan con muñecas, desarrollan empatía y habilidades sociales que pueden ayudarles a entender mejor y empoderarse a sí mismos y al mundo que los rodea - es por eso por lo que estamos tan orgullosos de asociarse con la Sociedad Nacional de Síndrome de Down para presentar la primera muñeca #Barbie con Do Síndrome”, explicó la marca por medio de publicación en Instagram.

Por su parte, el CEO de la Sociedad Nacional de Down (NDSS) comentó que “nunca debemos subestimar el poder de la representación. Es un gran paso adelante para la inclusión”, además señaló que la nueva Barbie con síndrome de Down “significa mucho para nuestra comunidad”.

Esta nueva muñeca ya se encuentra disponible para compras online y saldrá en las tiendas físicas hasta verano.

El síndrome de Down, también conocido como trisomía 21, es una condición en el que las persona tiene un cromosoma extra en el par 21, de un total de 23.

No es la primera vez que Barbie se suma a la campaña de hacer de su marca inclusiva, para 2016 la empresa lanzó al mercado muñecas con todos los tipos de cuerpo y estatura posible saliéndose así de su típico modelo de la muñeca con medidas “perfectas”.

Pero eso no es todo, ya que en mayo de 2022 la empresa de juguetes sacó al mercado la primera Barbie transgénero de la historia, creada en honor a la actriz Laverne Cox, quien interpretó a Sophia Burset en la reconocida serie de Netflix ‘Orange is the New Black.

Barbie con implante coclear, Barbie en silla de ruedas y la Barbie inspirada en la cantante cubano-estadounidense Celia Cruz, hacen parte de los 175 modelos diferentes con los que ya cuenta la marca de juguetes para niños.