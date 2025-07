La razón por la que Mohamed Salah duda en volver al Liverpool tras el fallecimiento de su compañero Diogo Jota

Mohamed Salah dijo que la muerte de su compañero de equipo en el Liverpool Diogo Jota en un accidente automovilístico lo había dejado "asustado" para volver al club, mientras que los aficionados devastados acudieron a Anfield para mostrar sus condolencias.

El delantero portugués, de 28 años, y su hermano menor, André Silva, de 25, fallecieron en la madrugada del jueves después de que su vehículo, un Lamborghini Urus, se saliera de una autopista en el noroeste de España y ardiera en llamas.

En una capilla del barrio de Gondomar, en Oporto, se organizó una velatón para los hermanos antes de su entierro el sábado, mientras que los allegados al Liverpool también estaban de luto.

El internacional egipcio Salah compartió su profundo dolor en redes sociales admitiendo que temía volver al club. "No tengo palabras", publicó en Instagram el máximo goleador de la Premier League la temporada pasada.

"Hasta ayer, nunca pensé que habría algo que me atemorizara de volver al Liverpool después del descanso. Los compañeros de equipo van y vienen, pero no así. Va a ser extremadamente difícil aceptar que Diogo no estará allí cuando volvamos", mencionó Salah.

Salah mostró sus condolencias con la esposa de Jota, sus hijos y con sus padres, "que de repente han perdido a sus hijos. Las personas cercanas a Diogo y a su hermano André necesitan todo el apoyo posible. Nunca serán olvidados".

Otros compañeros de equipo de Jota han hablado de su lucha por comprender su muerte, el capitán Virgil van Dijk, por ejemplo, escribió en Instagram que estaba "absolutamente devastado y en total incredulidad".

Luis Díaz, por su parte, también extendió un mensaje dejando saber cuánto le afectaba la pérdida de su colega portugués. "No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella", dijo.

Jota se había casado con su pareja Rute Cardoso el 22 de junio, con quien tenía tres hijos, y publicó un video de su boda en Instagram pocas horas antes del accidente.

Los aficionados han dejado flores, bufandas y camisetas a las puertas de Anfield, y se han vivido escenas similares en el estadio Molineux del Wolves, donde Jota jugó antes de fichar por el Liverpool.

Una delegación del Everton, rival del Liverpool en la ciudad, compuesta por los delanteros Beto Betuncal y Youssef Chermiti, acudió a presentar sus respetos y depositar coronas de flores.

El Liverpool ha abierto un libro de condolencias y ha bajado las banderas a media asta, además de retirar el número 20 que solía usar Jota.

Algunos de los jugadores del club tenían previsto regresar el viernes al inicio de los entrenamientos de pretemporada, pero el primer tramo de un regreso escalonado fue aplazado. El primer partido de pretemporada del Liverpool estaba previsto para el 13 de julio en Preston.

Sin embargo, el club publicó un comunicado en su página web diciendo: "La venta de entradas para este partido se suspendió tras el devastador fallecimiento de nuestro jugador del primer equipo masculino Diogo Jota y de su hermano André Silva".