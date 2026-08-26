NTN24
Miércoles, 26 de agosto de 2026
Miércoles, 26 de agosto de 2026
Muerte

Murió Tim Curry, icónico actor de “It” y “Mi pobre angelito”, a los 80 años

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Tim Curry - EFE
Tim Curry - EFE
Según TMZ, las autoridades de Los Ángeles, California, atendieron el caso relacionado con el fallecimiento del intérprete.

Tim Curry, el actor inglés conocido por su papel estelar como el Dr. Frank-N-Furter en el clásico musical de culto "The Rocky Horror Picture Show", falleció a los 80 años, según informó el miércoles el portal de noticias de famosos TMZ.

Curry, quien luchó contra problemas de salud durante más de una década tras sufrir un derrame cerebral, murió en su casa de Los Ángeles, según TMZ, que cita fuentes anónimas.

El actor, que inició su carrera en el distrito teatral del West End londinense, interpretó por primera vez al excéntrico científico andrógino en "Rocky Horror" antes de retomar el papel en la película de 1975, que aún hoy sigue siendo un clásico de las sesiones de medianoche en los cines, más de 50 años después.

Entre sus otros trabajos destacan el papel del siniestro payaso Pennywise en la miniserie de televisión de 1990 basada en "It" de Stephen King, y películas como "Annie", "Clue" y "Los Ángeles de Charlie".

Temas relacionados:

Muerte

Actor

Películas

Terror

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

María Claudia Tarazona: "desde el primer momento del asesinato, yo le dije a la señora fiscal, yo creo que el esquema de Miguel estaba infiltrado"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Organizaciones en Venezuela exigen un cronograma basado en auditorías para el retorno a clases

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Colombia se encuentra en medio de una fuerte crisis en el sistema de salud

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Terror en Haití: decenas de muertos y heridos tras ataque de bandas armadas contra una comunidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Migrantes venezolanos | Foto: EFE
Migración de venezolanos a Colombia

"No podemos ser condescendientes con la impunidad": expertos sobre deportaciones en Colombia

Delcy Rodríguez y Cilia Flores - Fotos: AFP
Cilia Flores

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Práctica del Comando Sur en el Caribe / FOTO: Captura de pantalla
Comando Sur

Nueva demostración de fuerza de EEUU: Militares a bordo de un destructor disparan hacía objetivos en el Caribe

Las alcabalas por medio de las cuales se beneficiaba Diosdado terminarán, según Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Régimen venezolano

¿Ahora Diosdado Cabello cómo amedrentará? Delcy Rodríguez anuncia la eliminación de las alcabalas

Delcy Rodríguez/ Carlos Giménez - Fotos AFP
Carlos A. Giménez

Con este contundente mensaje el congresista de EE. UU. Carlos Giménez exigió la salida de Delcy Rodríguez del poder

Más de Entretenimiento

Ver más
Reykon | Foto: EFE
Artistas

Reykon reaparece desde el hospital y preocupa a sus seguidores por su estado de salud: "No estoy pasando por un buen momento"

Karol G, una de las artistas latinas más influyentes del momento y ganadora de tres Latin Grammy | Foto EFE
Karol G

El incómodo momento que vivió Karol G al ser confundida con Shakira durante uno de sus conciertos

Dolly Parton (AFP)
Música

Murió a los 80 años la leyenda de la música country Dolly Parton recordada por temas como 'Jolene'

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
John Ratcliffe, director de la CIA - EFE
CIA

Director de la CIA se reunió en Moscú con los servicios secretos rusos, pero no con el presidente Putin

México detiene a 12 personas por extorsión a aguacateros tras veto comercial de Estados Unidos
México

Reportan bloqueos y quema de vehículos tras operativo contra presuntos criminales en el estado mexicano de Michoacán

Abelardo De La Espriella en rueda de prensa - EFE
Abelardo de la Espriella

Colombia dará giro a sus relaciones: recuerdan día en que De La Espriella anticipó caída de Maduro

Lionel Messi - EFE
Lionel Messi

Las sentidas palabras del técnico de Inter Miami a Messi tras la muerte de su padre: "No estamos hablando del valor del jugador"

El presidente de Argentina, Javier Mile-Foto: EFE
Javier Milei

Javier Milei confirma su asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella en Colombia

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Comunicado del régimen venezolano - Fotos: EFE / X
Terremoto en Colombia

Régimen venezolano, tras inacción en La Guaira por los terremotos, ofrece envío de rescatistas a Colombia por el sismo que enlutó al país vecino

Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos e Irán

Venció el plazo: situación entre EE. UU. y el régimen de Irán no da tregua: ¿habrá nuevos ataques?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023