Murió Tim Curry, icónico actor de “It” y “Mi pobre angelito”, a los 80 años

Tim Curry, el actor inglés conocido por su papel estelar como el Dr. Frank-N-Furter en el clásico musical de culto "The Rocky Horror Picture Show", falleció a los 80 años, según informó el miércoles el portal de noticias de famosos TMZ.

Curry, quien luchó contra problemas de salud durante más de una década tras sufrir un derrame cerebral, murió en su casa de Los Ángeles, según TMZ, que cita fuentes anónimas.

El actor, que inició su carrera en el distrito teatral del West End londinense, interpretó por primera vez al excéntrico científico andrógino en "Rocky Horror" antes de retomar el papel en la película de 1975, que aún hoy sigue siendo un clásico de las sesiones de medianoche en los cines, más de 50 años después.

Entre sus otros trabajos destacan el papel del siniestro payaso Pennywise en la miniserie de televisión de 1990 basada en "It" de Stephen King, y películas como "Annie", "Clue" y "Los Ángeles de Charlie".