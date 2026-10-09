Shakira revela el truco que usa con sus hijos en Miami para que nadie entienda lo que hablan

La cantante colombiana Shakira ha protagonizado inesperado momento durante una entrevista en ‘La Revuelta’.

La barranquillera reveló un particular truco que utiliza con sus hijos Milan y Sasha cuando no quieren que las personas en Miami entiendan lo que hablan.

La revelación tomó por sorpresa al presentador, quien también domina el catalán y aprovechó la ocasión para intercambiar algunas palabras con la artista en ese idioma.

La conversación comenzó cuando Broncano le preguntó a la cantante si sabía hablar catalán.

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Shakira respondió afirmativamente y explicó que lo considera su segundo idioma, además de utilizarlo con frecuencia para comunicarse con sus hijos, Milan y Sasha.

La sorpresa llegó cuando la artista reveló que también recurren a esta lengua cuando se encuentran fuera de Cataluña, especialmente durante su estancia en Miami.

Al escuchar la explicación, Broncano quiso confirmar si realmente hablaban catalán en Estados Unidos. Shakira lo ratificó y explicó, entre risas, que lo utilizan para evitar que otras personas comprendan con facilidad sus conversaciones.

La cantante detalló que sus hijos suelen hablarle en catalán cuando están acompañados de sus amigos y prefieren que estos no sepan de qué están hablando.

Además, la colombiana compartió una confesión que llamó la atención: asegura que habla más catalán ahora que vive en Miami que cuando residía en Cataluña.